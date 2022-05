Advierten faltante de remedios pediátricos en las farmacias

Los casos de afecciones respiratorias causadas por los cambios de temporada no cesan. En un sondeo realizado por El Diario de la República, farmacéuticos de la ciudad advierten que hay faltantes en diversos medicamentos, sobre todo los pediátricos. Principalmente se debe a la gran demanda y a las bajas en los envíos desde los laboratorios, indicaron.

Además, señalan que no hay vacunas antigripales para los afiliados a PAMI. Esperan una reposición para fines de mayo, pero aún no hay certezas.

"Lo que más piden son antigripales, de venta libre, jarabes para niños y para la presión. Podemos observar un aumento de más del 10%, pero aún hay muchos faltantes en medicamentos", señaló la farmacéutica María Isabel Juri, quien tiene su local ubicado en Caseros 1139. Y aclaró que los medicamentos que no se consiguen hace bastante tiempo o que ahora están en falta son jarabes para la tos, antigripales, ibuprofeno al 4% y paracetamol de 1 gramo. "Son faltas crónicas. El Ibupirac Migra hace mucho que no hay y no sabemos a qué se debe, y ya no envían el Ibupirac en jarabe al 4%, destinado más que nada para los niños", precisó.

Para Javier Navarrete, farmacéutico que tiene su local en Bolívar al 800, es profunda la carencia en medicinas para niños. "Hubo faltantes importantes en Refrianex, recién ahora apareció de nuevo. Lo más grave es la dipirona en jarabe, hace tres semanas que no hay y es un medicamento para la fiebre. Tampoco hay Novalgina".

Vacunas para gripe tenemos disponibles, las que no hay son de PAMI. Todo el tiempo viene la gente a buscarlas". Soledad Baigorria, farmacéutica.

A los boticarios locales también les preocupan los aumentos constantes en los remedios, especialmente en los más consumidos.

"Hay aumentos permanentemente en los medicamentos, no todos los laboratorios los aplican en el mismo orden ni tampoco en todos los productos. Las quejas de los clientes se ven más en el lado de los jubilados, que por ahí no les alcanza. Si bien tienen muchos medicamentos al 100% de cobertura, los que tienen que pagar no los llevan", expresó Claudia Mirco, encargada de una farmacia en la avenida Illia 216.

En esta línea, Gustavo Di Sanzo, farmacéutico y propietario, destacó que "desde el 8 de enero aumentaron todo lo que no subieron en los últimos tres meses del año pasado. Esto siempre va de la mano con la inflación. Por ahí, los de mayor salida aumentaron un poco más".

Las personas entienden a la salud como un gasto, pero no es así. Sin salud no podés laburar, no podés estudiar". Gustavo Di Sanzo, farmacéutico.

Y Navarrete sostuvo: "Ya no puedo vender nada de memoria como hacía antes, porque aumentan y no paran de aumentar. El incremento es variado: algunos no subieron y otros lo hicieron desde un 30% hasta el 50%. Donde más se siente es en los productos más caros".

Soledad Baigorria, farmacéutica encargada de un local de calle Colón al 800, aclaró que en la farmacia no perciben los faltantes, pero exclamó: "El aumento se nota un montón y la gente reclama siempre".

Vacunas antigripales

Las fuentes consultadas coincidieron en que hay escasez en las vacunas antigripales para los afiliados de PAMI, aunque son optimistas y esperan recibir una nueva tanda para fin de mes.

"Vacunas para gripe tenemos disponibles, las que no hay son de PAMI. Todo el tiempo viene la gente a buscarlas y no compran otra, si son de PAMI buscan eso", explicó Baigorria.

Di Sanzo resaltó no solo la gran demanda, sino también el menor stock disponible. "Es cierto que este año, comparado con anteriores, vinieron, a la misma altura, menos cantidad de vacunas. Esperamos una tercera entrega para la semana de mayo", se esperanzó.

El farmacéutico también argumentó que el vacunarse es una inversión: el hecho de enfermarse costaría más que la inmunización. "Las personas entienden a la salud como un gasto, pero no es así. Sin salud no podés laburar, no podés estudiar, no podés hacer nada y el riesgo más grande está en la gente mayor o con patologías", agregó.

"Nosotros tenemos todas las vacunas que traen para la venta, pero las vacunas de PAMI todavía no han ingresado. Aparentemente, lo que nos informaron es que PAMI compró menos dosis de las que estaban estipuladas y los usuarios vienen permanentemente a buscarlas en todas las sucursales que tenemos. Los particulares igualmente no se acercan a comprar tanto como se esperaba, porque la vacuna está entre 3.500 a 4.000 pesos", apuntó Mirco.

MM