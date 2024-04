San Luis: encontrar repelente se tornó una verdadera odisea

Todos los años, el dengue amenaza. Esta vez, debido a las altas temperaturas y las lluvias prolongadas, la enfermedad se sigue propagando en otoño. Ante el crecimiento de casos, la comunidad busca métodos para evitar la picadura del mosquito Aedes aegypti, que transmite la afección. Sin embargo, tras el fin de semana largo, encontrar repelentes en la ciudad es una odisea, incluso en algunos comercios el problema lleva más de una semana. Para conocer el panorama local, El Diario concretó un sondeo.

En la mayoría de las farmacias del centro y alrededores, no hay disponibilidad de stock, especialmente no se consiguen repelentes de primera marca. Asimismo, en algunos negocios ofrecen una variable a base de citronella que cuesta alrededor de $4 mil. En otras cadenas del rubro no hay directamente de ningún tipo.

Solo en una farmacia de avenida Illia quedaban dos unidades de repelente para bebés, con un precio que rondaba los $4.500. A las claras, el faltante es una dificultad concreta.

En todas las firmas consultadas, los trabajadores indicaron que no saben cuándo tendrán repelentes a la venta; piden los productos, pero no los consiguen. En los supermercados, la situación se repite de la misma manera.

En una de las aplicaciones de delivery más reconocidas, se puede conseguir repelente de primera marca. La versión de 170 mililitros tiene un valor de $3.298, más envío. Mientras que uno de segunda marca tiene un costo de $4.430. De todas formas, que el paquete llegue a domicilio es una misión imposible. La mayoría de las empresas que figuran no cuenta con stock.

Según el Gobierno de la Provincia, hay unos 780 casos confirmados en el territorio puntano. A la falta del producto se le suma el alto costo que tiene y la poca variedad de marcas que hay en el mercado, por lo que todo el país sufre la crisis del mosquito.

Los precios de los repelentes rondan los $4.000, pero es imposible conseguirlos.

Para dar una idea, en esta línea, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó que el 85% del mercado de repelente está ofrecido a una empresa: “Tendría que intervenir el Estado nacional para aumentar la producción o fabricar. Es difícil, porque el mercado no se regula solo, en materia de salud tampoco”.

“Ya todos sabíamos que venía este verano una temporada de dengue muy grande, no había que esperar hasta marzo, sino que el 11 de diciembre había que arrancar con un plan de Gobierno que tuviera como primera emergencia resolver el problema”, agregó.

El brote de dengue, el peor registrado hasta el momento en el país, ya suma más de 180 mil casos, un 90 por ciento de los mismos, autóctonos, con un total de 129 fallecimientos en la temporada 2023/2024, según el último Boletín Epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud.

Mosquito sin piedad: la provincia de San Luis ya lamentó dos fallecimientos a causa de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Las lluvias y altas temperaturas ayudaron a la propagación del mosquito.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “en la actualidad, cerca de la mitad de la población mundial corre riesgo de contraerlo y cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones”.

Entre los síntomas, se encuentra la fiebre de 38° o más, acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular o de articulaciones; náuseas o vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón, y sangrado de nariz o encías.

Redacción/MGE