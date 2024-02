Los precios se disparan y cae la venta de medicamentos

Los medicamentos son un producto crucial para la vida cotidiana, pero la crisis y la inflación empujan a que cada vez más gente tenga que dejar de lado su adquisición. Los aumentos desmedidos en los fármacos hacen que las ventas continúen en baja, aunque en las farmacias aseguran que hacen un gran esfuerzo para enfrentar este contexto tan difícil. Señalan que algunos medicamentos, entre los que se encuentran los más solicitados, han pegado un salto superior al 300 por ciento en su valor en el último año.

“Vemos una situación fea. La gente nos pregunta lo que pasa. Los aumentos de los medicamentos son extraordinarios y hay gente que te mira y te dice que lo llevará el mes que viene, porque le sobró de otros meses. Este es un país de crisis, el cliente va acumulando de a poco y va resistiendo de esa manera”, explicó en declaraciones a San Luis 24 el presidente de la Cámara de Farmacias de San Luis, Ricardo Barañano.

Para contextualizar el panorama, Barañano dio un ejemplo de la situación que viven y contó que si antes se vendía una tira de antiespasmódicos, ahora solo comercializa dos comprimidos. Los más afectados son los jubilados en este momento, aunque aún perciben una importante cobertura de PAMI.

“PAMI es muy importante porque el afiliado sigue teniendo 100 por ciento de cobertura según la línea de medicamentos. Lo que sí, eligen lo que tienen que llevar, porque hoy el sueldo de un jubilado es muy bajo. Los tratamientos crónicos de PAMI están cubiertos al 100%, pero hay otras líneas de fármacos como para las várices o que no son de primera línea o no tan necesarios que están cubiertos al 50% o menos. Igual la gente elige no llevarlos”, contó Barañano.

Por último, remarcó que las farmacias hacen un gran esfuerzo para subsistir y mantener el sistema de salud. "Por ejemplo, cuando una persona viene a comprar un medicamento que vale $1.000 y lo cubre totalmente la obra social, a eso yo lo pido y lo pago a 14 días para cobrárselo a la obra social en 60 días. Aclaro esto porque es muy importante el esfuerzo que están haciendo las farmacias de San Luis y de todo el país. Nosotros dependemos de las obras sociales y hasta el momento están respondiendo”, aseguró.

El incremento en 2023: según informes oficiales, el año pasado el precio de los medicamentos más solicitados experimentó un incremento del 319,1 por ciento, un porcentaje muy por encima de la inflación general.

El propietario de una farmacia del microcentro puntano, Luis Cioffi, confirmó que algunos medicamentos han acumulado un aumento de hasta el 300% en el último año y que eso genera que cada vez sea más grande la dificultad de la gente para comprar los medicamentos necesarios.

“Una vez que el gobierno nacional anterior liberó los precios de los medicamentos, comenzaron a aumentar lentamente, un promedio de 8% más o menos. Esto se descontroló luego de las dos devaluaciones que sufrió el país y eso afectó fuertemente a la industria de las farmacias", señaló el farmacéutico.

La inflación también impacta en la presentación de los fármacos. “Hace 45 años que trabajamos en esto y cuando comienzan a apuntar los medicamentos, estamos en vista de algo no muy bueno. En un año y medio a lo mejor aumentaron el 100% en términos generales. Por ejemplo, hay un medicamento que el año pasado valía algo de $4.500 la caja de 50 comprimidos, ahora esa caja dejó de existir, vienen 10 comprimidos y vale el mismo precio. Es imposible darte un porcentaje porque hubo cambios y aumentos”, dijo Cioffi.

Por otro lado, el profesional remarcó que la gente cada vez que compra en una farmacia sale espantada por los precios, que además se incrementan semanalmente. Señaló que entre los fármacos más vendidos está el ibuprofeno, que se encuentra precisamente en el lote de productos que registró los incrementos más elevados en el último año.

“A una clienta le digo que una tira de ibuprofeno cápsula blanda hoy sale $5.000, o $120 cada uno, y me mira como que la estoy estafando y que no puede ser. Esto era algo sabido que iba a pasar, desde el momento que comenzó la devaluación y los laboratorios estaban con esa idea de llevar los medicamentos al valor internacional. No me sorprendió y van a seguir subiendo de a poco”, remarcó.

Redacción/MGE