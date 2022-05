Eliana Tocha tocó el cielo con las manos. La ciclista de Pehuajó que entrena y representa a San Luis fue una de las figuras que tuvieron los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se desarrollaron en Rosario. Fue oro en las vueltas puntuables y plata en relevos mixtos cronometrados. Después del doble logro conseguido, la pedalista de 17 años se hizo un tiempo para hablar con El Diario de la República.

—¿Sensaciones de haber estado en los Juegos Suramericanos?

—Una locura para mí. Representar a la Argentina era un sueño gigante y que sea en unos Juegos tiene un sabor especial, ¡ni te digo que hayan sido acá, en Argentina! Se sintió muchísimo el apoyo de la gente y el ambiente de estar en casa fue único, no podrían haber sido mejores. Los disfruté desde principio a fin con mis compañeros de selección y el equipo argentino.

—¿En qué lugar ponés estas dos medallas que ganaste?

—Las medallas que gané en los Juegos son lo máximo que logré en mi carrera deportiva; obviamente espero que sean solo el principio de muchas. Me sirven para seguir soñando y cada vez más en grande; son experiencia que uno va sumando y que nos va haciendo más grandes en cuanto a nuestro currículum deportivo.

—¿En qué y en quiénes pensaste cuando lograste las medallas?

—En mi familia principalmente. Ellos son el motor de todo, me acompañan desde mi primera pedaleada y saben de mi sacrificio día a día. Son los que cuando las cosas no salen como uno quiere están para no dejarme caer; esto es de ellos. Pensé en Martín Ferrari, nuestro técnico, que no pudo estar, pero es quien nos acompañó a lo largo de este proyecto, nos unió y nos hizo soñar con este momento.

—¿Cómo te sentís en San Luis, la provincia que elegiste para seguir tu carrera deportiva?

—A San Luis le tengo que agradecer mucho: que me haya abierto sus puertas y que su gente me reciba tan cálidamente es un empujón más. La provincia me brinda cosas que Buenos Aires no tiene: su terreno, sus rutas, el Velódromo, el Ave Fénix que me hace sentir como en casa, me hacen entrenar más segura y sin tanto miedo. En San Luis respetan a los ciclistas y los valoran.

—¿Un sueño?

—Poder este año estar presente en el Mundial, creo que sería una hermosa experiencia. También sueño con una temporada en Europa, donde hay más ciclismo femenino.

—¿Qué viene de ahora en más?

—Ahora solo nos queda preparar el Campeonato Argentino de pista en el Velódromo de San Luis, del 3 al 6 de junio.

—Un poco de historia: ¿por qué elegiste el ciclismo?

—Mi papá es y fue ciclista toda su vida. Su oficio es de bicicletero; crecí en una bicicletería y yendo de carrera en carrera. Desde que tengo uso de razón es que me quería subir a una bici. Al principio costó porque mis papás no querían que sufriera, que me cayera ni que me sacrificara tanto por un deporte siendo una niña.

—¿A qué edad comenzaste?

—Al fin los convencí de que me armaran mi bici para correr y a eso de los 6 años ya estaba largando mis primeras carreras. Obviamente hasta hace unos años era solo un juego y mis objetivos eran divertirme y tener trofeos. Hoy las prioridades cambiaron, pero lo sigo disfrutando y haciendo con la misma pasión que el primer día.

—¿Tu especialidad favorita?

—Soy un poco versátil. Me gusta eso, poder ser bastante completa ciclísticamente y no tener que profesionalizarme del todo en una prueba. Hoy por hoy creo que de a poco me voy tirando más a la ruta, carreras duras que me sientan mejor.

—¿Hiciste otros deportes?

—No, fui a un par de clases de patín y otras de gimnasia artística, pero rápidamente me di cuenta de que no era lo que me apasionaba.

Con 17 años, Eliana sueña en grande. Y vaya si tiene motivos. Seguramente este doble logro fue el primero de muchos que vendrán.