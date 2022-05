UNSL: sin oposición, Moriñigo reelecto en un lento escrutinio

Este miércoles la comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) realizó el acto electoral para elegir a las autoridades que asumirán el 17 de septiembre. Hasta las 22 el sitio oficial del escrutinio no tenía cargado ningún dato. Pero el comando de campaña de la lista que encabezó Víctor Moriñigo manejaba extraoficialmente que el 78 por ciento había optado por su reelección como rector, mientras que el 22 por ciento restante era voto en blanco, debido a que había una sola nómina de candidatos para los principales cargos en juego.

"Cuando está faltando casi el 60% de las mesas de estudiantes, donde claramente son mesas que son muy positivas para la fórmula de rector y vice, estamos en un 75% de votos positivos a esta hora, después de casi dos horas de cerrado el escrutinio. Estamos muy contentos y muy felices como fórmula del Rectorado y con las fórmulas de decanos que acompañaron esta fórmula, que realmente han sido un gran apoyo para la universidad", indicó Moriñigo, pasadas las 21.

Además, contó: "Esta elección para nosotros ha sido muy particular porque después de la pandemia era un riesgo realizarla, pero fue todo un objetivo poder hacerla, no queríamos tener inconvenientes con los mandatos ni hacer ninguna cuestión extraordinaria".

En total, había habilitados 20.444 electores entre docentes, estudiantes, graduados y no docentes para sufragar en 107 mesas.

"Se sumaron muchos docentes que hace tres años no habían estado con nosotros y eso hace que el porcentaje de 64% del año 2019 hoy haya crecido, y a esta hora de la noche tenemos casi 11 puntos más, así que este 75%, que seguramente va a crecer en los próximos minutos, a nosotros nos da muchísima responsabilidad. Estoy muy contento por todo el compromiso que la gente ha asumido con la universidad y con la fórmula", expresó.

Las elecciones se desarrollaron en las tres sedes de la UNSL: San Luis, Villa Mercedes y Merlo. En esta última solo se eligió a rector y vicerrector porque la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU) que está en la sede merlina cursa una instancia de normalización.

"Estoy emocionado porque para mí es la última elección que voy a tener en la universidad. Estoy en la gestión desde hace mucho tiempo, desde el año 2001 que he estado en todas las elecciones en distintos roles, y la verdad que despedirme así de la vida universitaria para mí es un gran honor y un gran orgullo", expresó.

Ayer, la comunidad educativa de la casa de estudios votó por los cargos de rector, vicerrector, decanos, vicedecanos, directores y vicedirectores. En la elección también se definían los integrantes de los consejos Superior, Directivos y Departamentales. La lista única del Rectorado incluía a los candidatos a decanos.

A su vez, de las ocho facultades, cuatro tenían que elegir a las nuevos centros de estudiantes: Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias y, por último, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.

"Le agradezco a los no docentes que han sido mis compañeros de trabajo, a los estudiantes que me han apoyado siempre y a mis colegas docentes, graduados y de la Escuela Normal, que también volvimos a ganar, que me han acompañado siempre", agradeció.

