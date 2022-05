Crímenes verdaderos

Alejandro Hartmann tiene mucho para decir. O al menos eso se infiere en la entrevista que brindó a Cooltura ante el inminente estreno del documental que dirigió, “El Fotógrafo y el Cartero: El Crimen de Cabezas”. Responde rápidamente, pero con varios conceptos a la vez —un poco enrevesados como la trama detrás del crimen del reportero gráfico ocurrido en 1997— que logra describir en poco menos de dos horas en su segunda producción para Netflix que se estrena el jueves.

El director de 49 años, oriundo de Buenos Aires, tiene una carrera variada. Dirigió múltiples videoclips entre los que se destacan "Abarajame" y "Jaguar House" de Illya Kuryaki and the Valderramas y "Verano del 92", de Los Piojos. También incursionó en la ficción con "Clon", de 2001; "AU3 Autopista Central", nueve años después, y estuvo detrás de algunos episodios de la segunda temporada de la comedia "Todos contra Juan". Sin embargo, su carrera tomó gran notoriedad con “Carmel: ¿Quién mató a María Marta”, la miniserie documental de cuatro episodios emitida en 2020 por Netflix, que fue uno de los hits del primer año de la cuarentena.

Hartmann viene de un preestreno del documental de José Luis Cabezas en la 23 edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) que fue bastante auspicioso. Las tres funciones que se proyectaron en la sala Leonardo Favio del Cine Gaumont se agotaron y tras el fin del documental se escucharon fuertes aplausos.

El director ya había visto un corte final cuando la producción revisó la mezcla de sonido y también en una sala del DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), sin embargo, la recepción del público y la renovada sala del Gaumont con capacidad para 600 personas lo sorprendieron. “Es una de las salas más grandes de Buenos Aires y fue muy shockeante. En lo personal, no me había dado cuenta, hasta que se estrenó en el Bafici, de la potencia que tiene la película”, recordó.

—¿De dónde surgió la idea de encarar un caso como el del homicidio de José Luis Cabezas?

—Vino por diferentes lados. Yo personalmente siempre tengo un interés en los noventa, es una época que me interesa mucho, el menemismo. Con una de mis guionistas, Tatiana Mereñuk, veníamos hablando sobre Eduardo Duhalde, Alfredo Yabrán y en un momento Vanesa Ragone, la productora, que siempre siguió mucho el caso por cuestiones personales y tenía una relación con Alejandro Vecchi, el abogado de la familia Cabezas, me acercó un libro muy emotivo. Ahí nos parecía que todo confluía.

—¿Cómo siguió el trabajo?

—Entendíamos que la forma de retratar, de hablar de Yabrán, de Duhalde era a través del caso Cabezas, que era realmente un punto de inflexión, una historia muy fuerte y que además es una historia que sigue requiriendo de la memoria de los argentinos, nos sigue convocando a recordar. Nos pareció que había pasado bastante tiempo, que la gente joven en general no conoce la historia, no de forma cabal y nos pareció que estaba bueno volver a visitarla.

—Desde el momento de la idea hasta su próximo estreno ¿cuánto tiempo pasó?

—Un par de años seguro. Desde estas charlas que tuvimos sobre el libro pasó mucho tiempo. En noviembre de 2020, cuando estábamos estrenando "Carmel..." ya había unos borradores del proyecto, con un poco de la investigación empezada, en abril del año pasado empezamos a filmar. Siempre son dos o tres años estas cosas, desde que lo pensás hasta que sale.

—¿Cuál dirías que es una fuente que te “abrió” el documental, que te ayudó a narrarlo?

—La fuente que abrió todo sin duda fue Alejandro Vecchi, desde la idea, porque sus libros son muy fuertes y emotivos y nos inspiraron muchísimo. Él definitivamente nos empezó a contactar con otras personas. Gabriel Michi (el compañero periodista de Cabezas en la revista Noticias) también hizo su aporte.

—Y al contrario, ¿quiénes no quisieron hablar o salir?

—Hubo gente que no quiso salir, con la que hablamos. Gladys, la hermana de Cabezas, casi iba a estar, pero ella tiene su propia agenda y forma de recordar a José Luis, y de pedir justicia, y en un momento decidió que por ahí aparecer en el documental no era lo mejor para ella. Tuvimos esos casos y tuvimos otros, como por ejemplo políticos que decidieron no estar para nada desde el vamos. Nosotros tratamos de acercarnos a todos los actores.

—¿Cuál dirías que es el tema principal que subyace en el documental?

—Me parece que hay varios, en primera instancia es la historia de un crimen aberrante, oscuro y enrevesado, pero que a su vez conmueve a un país. De alguna manera son las dos cosas: es la historia, el drama, la pasión y muerte horrorosa de un hombre común, pero cuyo significado es enorme y conmueve a una sociedad y la despierta ante la corrupción, la podredumbre y el horror. Es el contexto y la historia, son cosas un poco inseparables.

—Tanto en este documental como en tu anterior trabajo, se encuentran puntos en común con documentales populares en Netflix, del género true crime. ¿Vos te sentís emparentado con ese género, o tus influencias son otras?

—No son necesariamente mis influencias. Hicimos "Carmel..." y obviamente recibí muchas propuestas para hacer true crime, pero nosotros no encaramos Cabezas como un true crime, aunque lo es de alguna manera, porque literalmente es un crimen real y doloroso, pero nuestra mirada está por sobre todas las cosas puesta en el drama personal, de por qué se mata a un tipo común de esta manera y en el contexto, en cómo esto movió a este país.

"El documental de José Luis Cabezas es ante todo una película política, más que un true crime. La hicimos lo más atrapante posible para el público"

—¿Cómo la definirías entonces?

—Para mí ante todo es una película política, más que un true crime. Obviamente entiendo que la hicimos, no voy a ser ingenuo, lo más atrapante y didáctica que se pudiera para todo el público y somos narradores de historias, audiovisuales, tratamos de hacer una película que atrape y que no deje al público. Pero para mí es una historia política de un país que de repente descubre este crimen horroroso y siente que es contra la sociedad, contra ellos y empiezan a abrir los ojos ante una realidad que es muy horrorosa y por el cual este crimen parece resumirlo todo.

—¿Hay diferencias narrativas entre "Carmel" y el documental de Cabezas?

—"Carmel" también es un crimen, pero para mí es un poco una especie de telenovela y también es un reflejo, una muestra de nuestra sociedad, en otro momento de la Argentina y de lo que los medios generan. No es que me interesa hacer true crime, a mí me interesa todo lo que hay alrededor por sobre todas las cosas. Quizá estos crímenes son la manera de hablar de otras cosas.

—¿Algún proyecto que quieras adelantar?

—Estoy metido en una buena cantidad de proyectos, en particular estoy empezando la producción de otro del que no puedo decir mucho, pero también es para plataforma y es una historia muy impresionante.

—En el Bafici también estrenaste otra película...

—Estoy muy contento porque estrené el documental que se llama El Nacional, que es el retrato de un año del Colegio Nacional de Buenos Aires. Me parece que es una historia muy linda y no tiene nada que ver con esta. No es de Netflix, es súper chiquita, son como dos caras de la misma moneda. Somos narradores de historias, siempre buscamos historias que contar y que hagan pensar, sobre todas las cosas, eso es fundamental.