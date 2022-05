Detuvieron a un joven que intentó robar en una casa

El joven fue detenido cuando intentó entrar a una casa particular del barrio San Martín. Foto: Gentileza.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Policía asistieron a un robo en proceso en la calle Europa al 1100, el que fue denunciado por vecinos de la zona al Centro de Atención de Emergencia. Al llegar al domicilio indicado, fueron avisados que dos hombres habían ingresado a una vivienda y que se escapaban por los techos con dirección a la Granja La Amalia.

Ante esto, los efectivos solicitaron refuerzos para ampliar la búsqueda de los sospechosos, a quienes se los pudo divisar -por la descripción aportada por los vecinos- en inmediaciones del barrio San Martín.

En esta zona, los efectivos vieron que uno de los sospechosos, que iba con el torso desnudo y pantalón de gimnasia, corría por calle Brasil e intentaba esconderse detrás de una camioneta estacionada. Al no lograr perder a los policías, continuó su escape y en la intercepción de Brasil y Bolívar intentó ingresar a un domicilio particular. Rápidamente los efectivos lograron detener al joven, de 22 años y de apellido Olguín, quien presentaba las características aportadas por los vecinos. El otro hombre no pudo ser detenido.

Los efectivos se entrevistaron con el propietario de la vivienda violentada, quien contó que al llegar a su hogar, vio la persiana de madera rota al igual que la ventana, y que al ingresar a su casa vio a dos personas en su interior, quienes al verlo se dieron a la fuga por el mismo lugar que ingresaron.

En el interior de la vivienda encontró todo desordenado y los electrodomésticos embalados en una bolsa, y que a primera vista solo le faltaría un celular.

NTV