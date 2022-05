Alcaraz, el dueño de los botines del "Zorro" Cóccaro

Pasan los días y Mateo Alcaraz sigue emocionado, contento y sin poder creer la experiencia vivida con el delantero Matías Cóccaro. El villamercedino de 16 años, quien juega en la Séptima División de Aldosivi, estuvo como alcanzapelotas en el partido frente a Huracán, por la 12ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, y se marchó del estadio "José María Minella" con un regalo que jamás hubiese esperado: los botines del uruguayo. Un obsequio que si bien por ahora no usó, le ayudarán en el futuro a conseguir el objetivo que siempre soñó de pequeño: debutar y brillar en Primera.

Un guerrero. Juega en Séptima.

Mateo, quien ya lleva 3 años en el club marplatense, recuerda cómo fue la secuencia en la que el "Zorro", autor de 2 goles ese día y conmovido por la humildad del mediocampista, le entregó sus botines: "Estaba detrás del arco de Devecchi y a él lo sacan en el segundo tiempo. Justo pasó frente mío y aproveché, le pregunto 'Cóccaro, ¿te pidió alguien el short?' y me dice que sí. Y le digo 'ah, bueno, muchas gracias'. Y cuando se está yendo le pregunto '¿la camiseta se puede?' y me dice que no, que cuanto calzaba. Le respondí 42, se acercó y me los dio. Después me dijo: 'Disfrutalos, mirá que van con goles".

Mateo lleva el fútbol en las venas. Juega desde los 4 años. Sus primeros pasos fueron en la escuela Los Porotitos, de Sportivo Pueyrredón, y luego pasó por San Martín, Aviador Origone, Racing, La Ribera y Jorge Newbery, desde donde saltó hacia Aldosivi, cuando tenía 13. Siempre se movió como delantero, pero gracias a su habilidad y velocidad en el "Tiburón" lo dejaron crecer en el mediocampo, donde viene consiguiendo buenas actuaciones y está bien visto por el entrenador Diego Villar, exjugador de Unión de Santa Fe, Racing, Godoy Cruz de Mendoza y Aldosivi, entre otros.

"Llegué como 9, pero vieron que era rápido y tenía buena pegada y me fueron cambiando de lugar. Me empezaron a probar de carrilero y después de volante, por la derecha y la izquierda, y quedé de 8. No me costó el cambio, pero sí es un puesto donde se corre y se tiene más la pelota, hay que recuperar y existe mayor roce. El entrenador me pide que haga jugar a mis compañeros. Me dice que dependen de mí, que busque la pelota y defienda... la verdad que Villar es un buen profesor", dijo.

Y agregó: "Los entrenamientos son diferentes a los que estaba acostumbrado. Son más exigentes. Se trabaja mucho la salida, la marca y el control de la pelota".

Mateo Alcaraz es uno de los muchos jóvenes de la provincia que pelean por llegar a la Primera de AFA. Entiende que el camino es largo y está dispuesto a seguir trabajando duro para poder cumplir el primero de los objetivos.

"Estoy buscando ser alguien en la vida. Ser un buen jugador de fútbol y llegar a Primera. Quiero darles el primer sueldo a mis padres, algo que siempre soñé de chico", aseveró el villamercedino. "Cuando estás ahí de alcanzapelotas querés entrar y jugar. Pero eso se gana con los entrenamientos y los partidos. Todavía no me llaman para la Reserva, es muy rápido", cerró.