El precio de la leña para las salamandras aumentó un 80%

Esta semana el termómetro marcó temperaturas muy bajas, incluso de hasta 12 grados bajo cero. Es por eso que los mercedinos buscan calefaccionar sus hogares, y aquellos que utilizan estufas salamandras o las llamadas "hogares" se encontraron con un aumento en el precio de la leña. El año pasado, los cien kilos de caldén rondaban entre 500 y 600 pesos. Esta temporada hubo un incremento de hasta el 80%, ya que el valor es de 900 pesos.

Los leñeros aseguran que ellos lo compran más caro y cada pedido que hacen pagan hasta 1.000 pesos más. "Me manejo mucho por las redes sociales para promocionar el emprendimiento y para que me hagan los encargues. Trato de no variar el precio de una semana a la otra por más que muchas veces no deja tanta ganancias", explicó Julián Camargo, uno de los vendedores.

La mayoría lleva los pedidos a domicilio. La leña más solicitada y económica es el caldén.

El hombre también contó que nota menos demanda que el año pasado. "Todo cuesta mucho más y la gente no tiene plata. Si saco cuentas, lo debería vender más caro porque el aceite de la motosierra también vale mucho más y yo no cobro envío tampoco. Pero entiendo la realidad", explicó.

La leña más económica es el caldén, pero algunos también ofrecen de chañar y algarrobo, entre otras variedades. Esas maderas cuestan 2.000 pesos los cien kilos. "Generalmente piden el más económico; la diferencia es que se consume un poco más rápido, pero es el ideal para las salamandras", sostuvo Héctor Domínguez, otro de los comerciantes del rubro. Señaló que inició con el emprendimiento cuando quedó desem-

pleado en época de pandemia. "Me la rebusco. No tengo movilidad, entonces solo reparto en mi barrio, que es La Ribera; voy en bici con un carrito. Y si me encargan de otros sectores, tienen que venir a buscarla", expresó.

Alan Dilacio, un leñero de la ciudad, manifestó que es muy reciente en el rubro, pero que desde que comenzó ha tenido un promedio de diez pedidos por día. "Vendo los cien kilos a 900 pesos, de caldén, que es el que más se consigue, porque después hay otras pero son más para asados. Llevo a domicilio; entrego todo cortado y ubicado dentro de la vivienda, no es que la dejo en la vereda", aseguró.

Otro de los comerciantes coincidió con sus colegas en que todos los insumos aumentaron sus precios. "El aceite, la nafta, todo lo que usamos para poder desmontar nos cuesta mucho, entonces tuvimos que cambiar el precio. Lo que tenía de stock sí lo seguí ofreciendo a 500 pesos, pero todo lo nuevo ya sale 900, que es el valor que vendemos todos. Hacemos un promedio de gastos para que no sea tan brusco para los bolsillos de los clientes", destacó Raúl Sombra, uno de los comerciantes con más años en el mercado.

Agregó que todos los años van actualizando el precio según la inflación. "Ya tengo mi clientela fija, pero es un rubro en el que permite que siempre haya nuevos. Tomo los pedidos por teléfono o por Facebook".