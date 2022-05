Un cuervo de corriente alterna

Cuenta la historia que problemas monetarios y una bofetada al manager fueron las razones que alejaron a Dave Evans de AC/DC. El primer cantante de la legendaria banda de rock and roll creada por los hermanos Young no se fue de la mejor manera del grupo, pero aún recuerda su corto camino con cariño y nostalgia.

De visita en Argentina, en el marco de su gira por Latinoamérica, decidió conocer San Luis y sumó tres conciertos. El primero es hoy en Un tal René, de Cruz de Piedra, con un show acústico y entrada a mil pesos; mañana seguirá en Club Mad de Villa Mercedes con entradas a 1.200 pesos; y el último concierto será el domingo en la cervecería 2 Venados de la Villa de Merlo, también con entradas a mil pesos. Los tres recitales comenzarán a las 22.

"Durante los últimos conciertos vi muchas caras felices y multitudes que se volvieron locas. Me encantaría que pase lo mismo en San Luis, un lugar nuevo para mí", agregó el cantante que en su repertorio incluirá las primeras canciones que interpretó con la banda australiana como "Can I sit next to you girl” y “Baby, please don’t go”. También adelantará temas de sus trabajos propios como "Guitarman", que será lanzado oficialmente el mes que viene.

"Voy a hacer mi propio hard rock y un par de clásicos que todo el mundo conoce. Luego negociaré para irme a los países de Europa. Aprovecharé para dar lo mejor", agregó el vocalista de sonrisa bonachona, músculos notablemente visibles y bandana en la cabeza.

Evans estuvo solo un año en AC/DC y fue suficiente para rodearse de recuerdos de todo tipo. Giras interminables, escenarios compartidos con artistas como Loud Reed o los conciertos con localidades agotadas que lo llenaron de adrenalina.

"Cambió mi vida para siempre y actualmente ese recuerdo me da la capacidad y el placer de hacer felices a las personas en todos los países del mundo que conocen al grupo. Me siento increíble porque una compañía de cine francesa me contactó para ver si tengo interés en un documental personal sobre mi tiempo con la banda y el comienzo de la leyenda", expresó el cantante que no habló sobre su mala relación con el representante de la banda en 1974 y prefirió quedarse con los buenos momentos.

Dave decidió convocar para la gira a un guitarrista argentino para que lo acompañará en el concierto de hoy en Cruz de Piedra. En Villa Mercedes y Merlo, se sumarán músicos locales como Ulises Balza, Carlos Capettini y Henry Altamirano que en dos semanas se aprendieron la lista completa que planeó el vocalista.

"No conozco a muchos artistas argentinos, aunque estuve de gira con un par de exmiembros de Rata blanca y me agradó saber que existe buen rock en Argentina", concluyó.

DÍA: Viernes 20 de mayo, mañana y el domingo

HORA: 22

LUGAR: Hoy, Un tal René, Cruz de Piedra. Mañana, Club Mad, Villa Mercedes. Domingo, 2 Venados, Merlo

ENTRADA: 1.000 y 1.200 pesos