La importancia institucional del Censo 2022

Existe alguna razón fundamental por la que en Argentina se achicaron los lavarropas. Los de otros tiempos, no hace tantos años, no entrarían en el ambiente más amplio de las actuales viviendas. Se lavaba para doce, para siete, para cuatro, como poco. Hoy en muchos hogares se lava para una sola persona. Único habitante constituyente de ese hogar. Fue fácil teorizar acerca de estas cuestiones: que había más gente que vivía sola, les parecía a todos, que las parejas tenían menos hijos era una realidad. Pero ¿cuál es la comprobación cierta, oficial, institucional de esta realidad? Un censo. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es el recuento de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se encuentran en el territorio nacional en un momento determinado.

No hay forma posible de legislar, de gobernar y de gestionar políticas públicas si no se dispone de la información imprescindible para hacerlo. ¿Cuántos son los argentinos? ¿Cómo están distribuidos en el territorio nacional? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo viven? ¿Cuántos tienen baño? ¿De quiénes descienden los actuales argentinos? ¿Tienen un empleo estable? ¿De qué trabajan? ¿Dónde? ¿Emigran dentro de su propio país? Y tantas y tantas otras preguntas fundamentales que cada diez años deberían encontrar respuestas serias y consistentes. Debería quedar muy claro que su confección no es una posibilidad, es una obligación. Salvo para los numerosos amantes del disparate y la charla ligera e imprecisa, no hay estudio, investigación, análisis sobre la sociedad argentina que no deba apoyarse necesariamente en un censo. Todos los índices referidos a variables económicas y sociales toman esta fuente. Ingreso per cápita, población económicamente activa,desempleo y tantas otras. Con los datos obtenidos se construirán las famosas pirámides poblacionales y tantos otros gráficos y esquemas que exponen una realidad que es de conocimiento obligatorio para gobernantes y legisladores. Las ciencias sociales se nutren de este increíble canal de información que permite realizar diagnósticos y generar pronósticos atinentes a todas las disciplinas. No se podrán tomar decisiones referidas a la salud, a la educación, a la seguridad, al deporte, a la niñez, a los adultos mayores, a la cultura y a muchos otros ítems si no se conocen los datos censales. Y por supuesto que se trata de evaluar la evolución que han tenido en los últimos diez años, o doce, en este caso. La ciencia permitirá efectuar las correcciones necesarias. Se trata de contemplar situaciones dinámicas: crecimiento, evolución, desarrollo o sus contracaras. Y será imprescindible la comparación con datos históricos que describirán lo señalado. A partir de diez, de veinte o de cincuenta años atrás. Y se podrá verificar lo sucedido en otros países en los mismos períodos. O provincia por provincia, o departamento por departamento, o pueblo por pueblo. Y ver, entonces, dentro de cada espacio, qué sucedió respecto de la media nacional o de la media provincial. Y será sumamente valiosa la contrastación con lo planificado (si lo hubiera) para evaluar si sucedió lo previsto o comenzar a encontrar las razones de crecimiento o decrecimiento.

Un día después de realizarse el operativo en todo el país, el Indec dio a conocer los primeros resultados provisorios del Censo 2022. Según informó el organismo, en la Argentina hay 47.327.407 habitantes, de los que el 47,05% son varones y el 52,83%, mujeres. Desde el organismo habían precisado que 23.813.773 personas completaron el Censo Digital, esto marca un índice de difusión de estas actividades que resulta necesario evaluar debidamente.

Hubo censo en 1991, en 2001, en 2010 y en 2022. Ojalá haya en 2030. Ojalá se la valore como una herramienta seria e imprescindible para tomar las mejores decisiones.