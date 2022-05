Afirman que los productos de limpieza subieron más del 30%

Las variaciones de la economía no solo afectaron a diferentes sectores como los alimentos y los combustibles, sino que también impactaron en los productos de limpieza. Comerciantes del centro puntano aseguran que desde que empezó el año los precios no se mantienen quietos: los artículos treparon más del 30%. Como consecuencia, afirman que las ventas mermaron. La gente prefiere llevar lo justo.

Para conocer en detalle el escenario, El Diario concretó un recorrido por diferentes locales ubicados entre las calles Pringles, San Martín, Lafinur y Juan Gilberto Funes (Julio Roca).

“Tuvimos un déficit por los aumentos en un período de casi sesenta días. Es incontrolable sinceramente, sobre todo para la clientela. Esto nos ha puesto un poco en amenaza, por así decirlo, porque a los productos que marcan el 20%, por ejemplo, les tenemos que reducir ese incremento para poder vender. Así, el ingreso es mucho menor”, comentó Gonzalo Farías, empleado de una química ubicada en la avenida Juan Gilberto Funes.

Otros vendedores manifestaron que en las dos últimas semanas los precios aumentaron hasta tres veces su valor en algunos casos puntuales.

“Hemos visto hasta dos subas por semana, con cambios de entre un 7% y un 10%. Aun así, la gente no deja de elegir la alternativa del producto suelto. Es increíble cómo varían los precios. En tres meses ya subió el doble seguro”, sostuvo Luis, un comerciante que trabaja por 9 de Julio, entre Chacabuco y San Martín.

Para graficar, actualmente se puede encontrar el jabón líquido suelto a $80 el litro, mientras que hace dos meses estaba en $60. El suavizante se conseguía en $40; ahora ronda los $60.

Otros elementos de consumo general, como la lavandina y los desodorantes para pisos, están en un promedio de $50. Los detergentes parten en los $70, según el nivel de concentración. En todos estos artículos, las fluctuaciones llevaron los montos a $20 más.

“La gente que no está al tanto, que no está atrás de un mostrador, viene asombrada. Muchos quedan anonadados y piensan que el comercio es el que hace el aumento, pero no, esto es una red. Nosotros compramos, tenemos proveedores y desde ahí ya se generan las actualizaciones”, dijo Farías.

Varios referentes coincidieron en que hubo actualizaciones semanales del 7% y el 8%. Subrayan que cuando subió el dólar, casi todos los proveedores remarcaron valores. Advierten que hay artículos que cuestan el doble.

Como los productos de limpieza no tienen vencimiento a corto plazo, aseveran que la gente en las primeras jornadas del mes compra el mayor flujo de elementos. En los últimos días, las ventas caen abruptamente.

“Antes, venían para cubrir una compra mensual y ahora solo cubren una semana. Las ventas se desarrollaban con montos más elevados y ahora los clientes redujeron un 20% los productos que llevan”, agregó.

“Desde enero-febrero, aumentaron más del 50%. Hoy en día, los clientes no vienen tanto como antes y gastan lo justo y necesario. Las personas no entran, siguen de largo y solo vienen cuando necesitan algo puntual”, opinó Marcelo, dueño de una química de avenida Lafinur.

Si se comparan los valores con las primeras marcas, los productos sueltos son más económicos y según las concentraciones, algunos duran más, apuntaron los referentes del sector.

Por ejemplo, un jabón para la ropa de 800 mililitros ronda los $480, frente a $80 el litro en la alternativa económica. La lavandina de 2 litros está en $290, mientras que suelta se consigue a partir de $40, el suavizante para ropa de marca directamente cuesta el doble.

Algunos locales exhiben en sus vidrieras grandes carteleras con promociones y combos para que el bolsillo de los vecinos no se vea tan afectado. Se pueden conseguir 5 litros de jabón por $350, 5 litros de lavandina por $250, 5 litros de desodorante para piso a $250, entre otras ofertas.

