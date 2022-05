Merlo: buscan prevenir que el fuego llegue a zonas urbanas

Los Bomberos Voluntarios de Merlo y la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC) lanzaron una campaña para concientizar a la sociedad sobre los riesgos que ocasionan los incendios forestales en la región norte de la provincia. Entre las preocupaciones más urgentes está buscar que el fuego no afecte a las zonas urbanizadas, debido a que en los últimos años la construcción avanzó mucho sobre los montes naturales.

La presentación oficial fue el martes pasado, en el salón de usos múltiples del cuartel de Bomberos Voluntarios de Merlo. Las autoridades de ambas instituciones ofrecieron una conferencia de prensa en la que brindaron los detalles de los alcances y de la campaña.

Por parte de los Bomberos Voluntarios estuvieron el jefe de Cuerpo Activo, Matías González, y la protesorera de la Comisión Directiva y encargada de Prensa y Difusión, Vanesa Guiñazú, mientras que por la casa de estudios participaron el director general del Departamento Académico de Ciencias Ambientales y Producción, Franco Todone, y el coordinador y docente de la carrera de Incendios Forestales, Gustavo Romero.

La iniciativa del proyecto fue compartida con los docentes de la Tecnicatura en Gestión Integral de Incendios Forestales, las áreas de Comunicación de la UNLC y los equipos técnicos y de Comunicación de Bomberos Voluntarios.

La propuesta de concientización hizo hincapié en que todos los años se registran incendios forestales en la región de las Sierras de los Comechingones y en el Valle del Conlara. Por ese motivo, estará focalizada de manera especial en captar la atención de las personas que viven en las llamadas zonas de interfase, que son los sitios donde conviven la urbanización y los bosques o montes nativos, con la intención de la generación de futuros planes de prevención, útiles a la hora de combatir el fuego.

Fuego. La idea es concientizar a la sociedad sobre los riesgos que ocasionan los incendios forestales.

"Hace varios años que venimos con distintas campañas de prevención enfocadas en que la gente no prenda fuego. Ahora la visión cambia un poco para comenzar a prepararnos para cuando el fuego venga. Hay que concientizar sobre la llegada del incendio, qué vamos hacer, cómo nos vamos a preparar y cómo defenderemos las viviendas", precisó González.

Uno de los puntos principales es enseñar a la gente para que sus viviendas estén autoprotegidas a través de una serie de medidas. "Son acciones que hacen que si uno vive en una zona con riesgo de interfase y el fuego se acerca, la casa sea segura. Esto se puede lograr con tener los techos limpios y que las copas de los árboles cercanos no se toquen, entre otras medidas", describió.

La campaña se difundirá principalmente por las redes sociales y los medios audiovisuales. "No vamos a hacer panfletos porque consideramos que no es necesario y si quieren sumarse distintas instituciones a la campaña serán bienvenidas, ya que consideramos que no es un problema que afecta a nuestra ciudad, sino a todos los lugares de la provincia donde el riesgo de interfase de generación de incendios está latente", detalló.

González también vaticinó que la campaña va a andar bien, porque tienen buenas expectativas y los conocimientos técnicos y específicos de la UNLC. "Con las carreras especiales que tiene en cuanto a la Gestión Integral de Incendios Forestales no se apunta al combate, sino a qué puede hacer una persona previo y posterior a un incendio", explicó.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Merlo está conformado por cuatro autobombas, dos camiones cisterna, tres camionetas y unos sesenta bomberos. "Pero no alcanzan el personal ni las unidades. Cuando el fuego amenaza a treinta viviendas dispersas, nuestra fuerza de acción es insuficiente. En California se queman cientos de casas por incendios forestales y tienen todos los equipos de última generación disponibles y se incendian igual. Hay que cambiar el paradigma de no solo el combate, sino la preparación previa", manifestó.