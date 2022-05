Bolicheros impulsan un proyecto para regular la actividad nocturna

La Cámara de Bares, Boliches y Locales Nocturnos de San Luis impulsa un anteproyecto de ley para regular a nivel provincial la actividad nocturna. Diego Astudillo, quien preside la cámara, detalló que el objetivo es unificar criterios en cuanto a los horarios de salida, la edad de ingreso y también delimitar claramente los tipos de locales que pueden realizar la actividad.

"Cada municipio tiene su autonomía y su ordenanza. La necesidad que tenemos es unificar los horarios de corte y las edades. Hay municipios que dejan ingresar con 16 años, otros directamente con 18 y ocurre que un chico que vive, por ejemplo, en Naschel y tiene 17 años y no lo dejan entrar en la disco de su pueblo viaja a Tilisarao para poder entrar. Ahí corre riesgo, porque está obligado a irse, hay más gente circulando y más probabilidades de accidentes", explicó Astudillo.

Afirmó que ya se reunió con los diputados provinciales Gustavo Morales y Alberto Leyes para comentarles sobre la iniciativa y dijo que planea encuentros con más legisladores próximamente. El empresario ya había planteado sus inquietudes en las reuniones del Consejo Económico y Social de fines del año pasado.

Afirmó que otro problema con el que se encuentran es que tras la pandemia compiten con fiestas no permitidas en domicilios particulares. "Es muy grande el impacto que tuvieron. Se abrió una puerta a la ilegalidad que todavía no se cierra", apuntó Astudillo.

Y en este sentido, el bolichero también se expresó en contra de la realización de fiestas en clubes sociales. "Son usados casi como una disco todos los fines de semana para eventos y fiestas, y no están preparados para eso. Los clubes sociales son para contener a la sociedad, para practicar deportes. El día que pase algo en un club va a haber un problema grande no solamente para la institución, sino para la nocturnidad en general y es algo a lo que no queremos llegar", criticó.

Por eso, la norma buscará determinar claramente qué tipo de locales pueden realizar la actividad nocturna y los requisitos que deben cumplir. "Es muy importante, porque para habilitar una disco piden muchos requisitos que no son fáciles, como certificado de bomberos y de seguridad e higiene", enumeró.

Astudillo marcó que también buscan una actuación más eficaz de la Policía. "Una ley les va a dar seguridad jurídica a los colegas y más claridad a todos. La Policía va a tener poder para cortar un evento, cosa que hoy no tiene, ya que llaman a los inspectores y cuando estos llegan recién labran el acta", describió.

El presidente de la cámara marcó que buscarán sumar a todos los sectores involucrados para la elaboración de la ley: fuerzas de seguridad, técnicos de seguridad e higiene, legisladores provinciales, padres y jueces contravencionales. "Queremos que los castigos sean severos, que cualquiera que se pase de un horario, sea colega o no, o esté haciendo otro evento, tenga una multa ejemplificadora", remarcó, por último, sobre el proyecto.

Astudillo preside una cámara a la que adhieren diez locales de San Luis, cinco en Villa Mercedes y uno por localidad en Candelaria, Quines, San Francisco, Buena Esperanza, Naschel, Concarán, Santa Rosa y Merlo. La entidad a su vez forma parte de la recientemente formada Federación de Empresarios de Discotecas y Afines de la República Argentina (Fedyra).

"Nosotros estamos yendo por la ley provincial y Fedyra va a plantear la ley nacional de nocturnidad. Los colegas de otras provincias quieren lo mismo, que haya el mismo horario de corte en Buenos Aires, Bariloche y Córdoba", adelantó.

