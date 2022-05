"Trozos de infinito", un fotolibro que indaga sobre soledad y oscuridades

Alejandra Pizarnik muchas veces miró la muerte de reojo, hasta que se la encontró de frente a los 36 años. Lo anticipó en sus poemas, al escribir sobre las soledades y la oscuridad, y en las cartas que le mandó a su psicólogo, León Ostrov, en las que le contó que se sentía fuera de este mundo. Para la poeta, escribir era una forma de transmutar el dolor y de navegar entre los mares de la locura, y dejó escritos sus penares, que la transformaron en una de las últimas poetas malditas.

Más allá de las oscuridades, su obra es sinónimo de talento y sentimientos que traspasaron generaciones y dejaron lectores que la siguen hasta la actualidad. Entre ellos, Carlos Mascioni y Romina Peyró, un fotógrafo y una actriz que coincidieron bajo la obra de Alejandra y crearon "Trozos de infinito", un fotolibro que representa algunos de los poemas más importantes de la autora.

Vivimos un vaivén de sentimientos al realizar las fotos. A veces con alegría y otras, hundidos en el desánimo. Carlos Mascioni

"Trozos..." fue presentado en la Feria del Libro y se encuentra a la venta en las redes sociales de Mascioni. También se puede pedir por teléfono, al número 2664 540928.

La creación del libro comenzó en 2019, cuando Carlos conoció a Romina. La actriz realizó una performance abocada a la obra de Pizarnik que dejó impactado al fotógrafo. Tiempo después, se encontraron nuevamente en una reunión literaria que se realizaba en el Centro Cultural "José La Vía" y otra vez Mascioni se fascinó con la propuesta de Peyró, quien subió a leer vestida con un sobretodo negro, una prenda que habitualmente usaba Alejandra.

"Sentía que era la Pizarnik puntana. Al bajar me acerqué y le hice saber que me resultó interesante su propuesta. No hablamos mucho, pero me quedó la idea de trabajar con ella", recordó el fotógrafo.

Con las herramientas que aprendió en un taller de dirección de artistas, más la idea de trabajar sobre Pizarnik, Carlos se contactó con Romina y le contó su interés. "Congeniamos enseguida y le dimos forma. Nos empezamos a juntar, leímos poemas, elegimos algunos y empezamos", contó Mascioni, quien utilizó varias locaciones para darle sentido a su obra como el dique Cruz de Piedra, la plaza Pringles y el cementerio San José, entre otros lugares.

Los autores transformaron sus propios hogares en estudios de fotografía con elementos que representaron la absoluta oscuridad y tristeza que Pizarnik describió en su poemario. "No quisimos agregar más surrealismo a lo que tenía la obra. Los poemas son de libre interpretación, pero sentíamos que todo debía ser literal", agregó el autor.

Los artistas trabajaron durante cuatro meses y realizaron más de 500 fotografías, de las que seleccionaron 55. "Fueron muchos días juntos, sentimientos de todo tipo y un feedback intenso de ideas y opiniones", expresó Mascioni, quien llegó a la Feria del Libro gracias a la editorial que publicó la obra, llamada "Imprenta de Libros".