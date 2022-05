Aplicarán la dosis de refuerzo a menores de entre 5 y 11 años

El 17 de mayo se realizó una nueva reunión del Cofesa (Consejo Federal de Salud) en donde la titular de la cartera sanitaria de Nación, Carla Vizzotti, y los ministros de las 24 jurisdicciones acordaron aplicar las dosis de refuerzo contra el coronavirus en niños y niñas de 5 a 11 años. De acuerdo a lo que confirmó la jefa del Servicio de Inmunizaciones, María Esther Diángelo, en San Luis comenzarán a citar a los tutores la semana que viene, mediante turnos, para la inoculación correspondiente.

“En el encuentro se habló sobre la importancia de la vacunación COVID-19 en los menores de 12 años, ya que el refuerzo se aplica desde esa edad en adelante. Allí mismo se estableció y recomendó comenzar, en todo el país, con aplicaciones a aquellos niños a partir de los 5 años que tengan completo su esquema primario (primera y segunda dosis)”, resaltó.

En el comunicado del Cofesa, las autoridades señalaron que para la aplicación del refuerzo es necesario que hayan transcurrido 120 días luego de haber recibido la segunda colocación.

“Esta es la condición principal. En la provincia hacemos un relevamiento junto al personal de Ciencia y Tecnología para ver cuántos niños estarían comprendidos en esta cohorte para solicitar las dosis correspondientes y, en los próximos días, comenzar a entregar los turnos”, indicó la funcionaria.

La medida contó con el apoyo de todos los ministerios provinciales y la Sociedad Argentina de Pediatría, entidad que señaló la importancia de avanzar en el refuerzo de vacunación en la población infantil. Para los especialistas, la efectividad de los esquemas primarios disminuye con el tiempo y este aspecto fue comprobado incluso en la población pediátrica.

Comenzarán a dar turnos a aquellos que hayan cumplido con los requisitos básicos. “También estamos a la espera de un lineamiento técnico donde se especificará qué vacuna se utilizará, cuál será la dosis para esas edades y cómo se deberá cargar en el sistema, para que luego puedan tener su carnet digital”, comunicó Diángelo.

Recomendó a la población y particularmente a los tutores, que completen la vacunación. “Tenemos muchos niños que en las escuelas recibieron, el año pasado, la primera dosis y todavía no se aplican la segunda. Necesitamos que fundamentalmente terminen su esquema primario, sabemos que con dos colocaciones es muy importante la inmunidad que tienen. Luego, de a poco, pueden empezar con el refuerzo”, dijo.

Para la colocación primaria, podrán acercarse a cualquier vacunatorio cercano al domicilio y sin turno previo. “En estos casos no hace falta turno, van directamente y se la colocan. En cambio, para el refuerzo sí es necesario esperar. Desde la base de datos se llamará a los que hayan pasado más tiempo de inoculación. Debe haber un grupo de chicos que se vacunó en noviembre o diciembre, que ya cumplieron los días requeridos”, detalló la especialista.

Desde Cofesa revelaron que la carga de enfermedad en menores no es tan leve como se pensaba al principio, dato que fue comprobado con la variante ómicron. Al respecto, Diángelo expuso: “Si bien la tasa de incidencia en niños no es tan alta como en adultos, sí hay casos de COVID-19, sí hay niños que han fallecido. Por más que la frecuencia no sea tan alta es muy importante la inoculación y está demostrado que, frente a las cepas nuevas, completar el esquema brinda protección”.

Aquellas personas que no reciban la citación deberán comunicarse con Autopista de la Información (266-445-2000) para realizar los reclamos correspondientes.

Redacción/ALG