Sofía González, una ciclista todo terreno de exportación

Sofía González empezó una nueva etapa en su vida deportiva. Con 17 años, la ciclista villamercedina se acaba de sumar al equipo italiano Zhiraf-Guerciotti, con el que afrontará su segunda temporada en suelo europeo y podrá competir no solo en las pruebas de ruta o pista, sino también en las de mountain bike, con el Campeonato del Mundo en agosto como principal objetivo.

"Es un equipo que quiere que haga todas las disciplinas que pueda: ruta, pista o mountain. Hace un mes que veníamos hablando y el fin de semana pasado organizamos todo, ya me dieron la ropa y el casco. Me iban a dar la bici, pero hubo un problema con el tema de las palancas, que no eran de mi medida, y no me la dieron, aunque en estos días la voy a tener", comentó Sofía, quien se encuentra entrenando con algunas de sus compañeras en la ciudad de Cosenza, al sur de Italia.

"Estoy feliz, contenta porque voy a empezar a correr y tenía muchas ganas. Me siento bien, fuerte arriba de la bici, y vamos a ver cómo salen las cosas", continúo.

Sofía es una apasionada del ciclismo. Lo lleva en las venas. Comenzó a correr a los 5 años y sus primeros pasos fueron en el mountain bike, en donde consiguió varios títulos. Luego, probó suerte con las bicicletas de ruedas finas, y le gustó. Hoy elige ambas especialidades y entrena duro para seguir creciendo, aunque también para perseguir sus sueños: codearse con las mejores y ser una deportista de elite.

La joven sanluiseña está en el Viejo Continente desde mediados de febrero y contó cómo fue el acercamiento al equipo con base en la ciudad de Prato, al norte de la península itálica. "Vine para hacer la ciudadanía y mi papá (Martín) empezó a preguntar si no había un grupo de ciclistas para que no saliera sola. Ahí nos pasan el contacto de un entrenador de acá (Salvatore Mazzei). Hablamos y comencé a entrenar con él. Vio que tenía condiciones, que podía mejorar y quería que me sume a este equipo de Italia", recordó.

Sofía competirá en la categoría Junior. Su primera parada sería este domingo, en Lozzo Astentino, siempre y cuando obtenga la licencia que le asegure la presencia. Si no puede correr, su intención es llegar a las pruebas del 2 y el 5 de junio y luego analizar cómo se presenta el calendario, que contribuirá en lo físico y mental para el Mundial en Les Gets, Francia, a desarrollarse a fines de agosto.

"La idea es tratar de estar bien en las carreras. Hacer una buena temporada. Además, llegar bien al Mundial", aseveró.

Sofía, que anteriormente tuvo la oportunidad de correr en Bélgica (2019), está completando sus estudios a distancia y, de ser necesario, se muestra lista para cumplir una larga estadía con el equipo "tano" Zhiraf-Guerciotti. "El tiempo es indefinido. Voy a estar con ellos mientras no surja nada mejor", cerró la joven villamercedina.