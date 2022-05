Los outfits del frío

Por: Dafne Palacio

Salir a la calle nunca fue tan divertido y sano. Con las nuevas tendencias un estilo ochentoso convive perfectamente con un conjunto futurista en telas metalizadas o con ropa deportiva lookeada más para una pasarela que para un gimnasio. Las corrientes bodypositive entran en juego como una pieza fundamental del guardarropa para “soltar la panza, hermana”, como alienta en su campaña homónima la agrupación “Mujeres que no fueron tapa”.

A favor a esta idea el tiro bajo se impone para descomprimir la zona abdominal y atreverse a moverla, a lo Calle 13.Ya no importa en qué ocasión se use o quién lo lleve puesto, disfrutar de las texturas, los colores y los tiros se impondrán en la nueva temporada de invierno. Las marcas de lujo se relajaron y las motoqueras lucen mejor que nunca en composé con las castañuelas de Rosalía.

Regreso a los 80

Las tendencias de la moda van y vienen, pero algunas dejan un gran impacto y la era de los 80 es una de ellas. Se vieron en la mayoría de las colecciones de esta temporada como formas y cortes muy típicos, vestidos, blazers, hombreras e incluso los guantes largos. Cuentan con un enfoque muy moderno, pero con la esencia de la era extrovertida. También se vieron mucho power suits y power dressing que reinaron en los 80. Esta tendencia fue creada por muchas celebridades y estrellas de cine de primer nivel que interpretaron personajes influyentes y hambrientos de poder en la pantalla.

Una mirada al futuro

Estética futurista en todas las colecciones. Hacía falta una escapada llena de glamour, pero, ¿cómo resumir el profundo deseo de la industria de la moda de salir a brillar? Metalizados por doquier, en plata y oro, lentejuelas, brillo, malla brillante, vinilo, cristales, capas, hombreras y siluetas estructuradas como protagonistas son parte de una tendencia que se hace más presente que nunca gracias a las últimas colecciones crucero de Chanel, Gucci y, sobre todo, Louis Vuitton. Vestir simple es, sin duda, una cosa del pasado.

Para las indecisas

Prendas bicolor, la gracia de la propuesta radica en que las prendas combinan dos tonos al 50%: la mitad izquierda de un tono y la derecha de otro. En algunos diseños los bloques incluso se intercambian varias veces a lo largo de la prenda, potencian el efecto y crean un pseudoestampado geométrico. Se van a ver en todo tipo de piezas de invierno como abrigos, camisas, buzos, faldas o pantalones. Las combinaciones de negro y camel (la más repetida) fueron protagonistas de los looks de las asistentes a las semanas de la moda y también triunfaron en Instagram. Conocida en inglés como two tone trend, el resultado de la mezcla puede llegar a resultar minimalista a pesar de lo atrevido de la propuesta. Es una manera fácil de agregar una dosis de frescura y creatividad instantánea a cualquier look.

Oficialmente de regreso

Es una noticia que provocaría un escalofrío en cualquier persona, pero quedó demostrado que el nuevo auge de los jeans de tiro bajo no es un mero destello fugaz, sino que llegó para quedarse. Desde el punto de vista millennial, lo cierto es que este regreso puede generar cierta angustia. Los primeros años de la década de los 2000, con sus pantalones de ombligo al aire, fomentaron la gordofobia y un estándar de belleza gobernado por personas delgadas. Pero ahora este modelo de vaquero parece dispuesto a volver con un enfoque más sano e inclusivo. La silueta ya no va dirigida a unos pocos y su corte es tan bajo como ancho y sencillo.

Motomami style

La tendencia athleisure se ve ya hace mucho tiempo y puso de moda llevar ropa deportiva en el día a día, no solo cuando se va al gimnasio. Se trata de llevar prendas de aire deportivo al trabajo, a la universidad o para salir. Un código de vestimenta relajado que marcas de lujo han incluido en sus colecciones. Pero esta vez se verá indumentaria haciendo referencia a los deportes extremos,

atletas profesionales, Fórmula 1 y motocross. La pasarela y el street style se inspiran en el universo estético que Rosalía viralizó con su nuevo disco "Motomami".

Colores vibrantes

Algo poco común en invierno son los colores llamativos, pero esta temporada las cosas cambian. El rosa/fucsia seguirá reinando en lo que a colores estrella concierne, Ahora bien, no estará solo. Lo acompañan el azul, violeta, rojo, amarillo, turquesa, verde y naranja. Llegado el 2022, no hay razón para llevar tonos neutrales. No cuando las combinaciones de colores en las pasarelas se ven tan jugosas y se apuesta cada vez más al color block. Si no se sabe cómo combinarlos, se recomienda llevar uno de la cabeza a los pies. Hay que animarse a los colores eléctricos, es el momento.