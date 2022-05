El ministro de Turismo y Deportes de la Nación recorrió la obra del Paseo del Lago

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, atestiguó el avance de los trabajos que mejorarán sustancialmente la vista de la costa del dique Potrero de los Funes, bautizado como Paseo del Lago. El integrante del gabinete nacional estuvo acompañado por el secretario de Turismo y Parques, Luis Macagno; el jefe del Programa Obras e Infraestructura, Lucas Caimes; el intendente Damián Gómez, y el gerente del hotel internacional Potrero de Los Funes, Leonardo Agnesi.

“San Luis tiene una política de turismo que viene desde hace muchos años, de compromiso, de comprender lo que puede significar el turismo en términos de desarrollo local y regional, y de generación de empleo”, dijo este lunes Lammens, luego de recorrer la obra que se construye sobre el margen este del embalse, que involucra una inversión de $48 millones de fondos nacionales del Programa 50 Destinos, lanzado en 2020 para dinamizar la actividad turística, fortalecerla y ampliar la oferta, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial.

“Venir a San Luis, que es una referencia en ese aspecto, me da un enorme placer y recorrer esta obra me pone contento, porque los fondos que se destinan desde Nación para que el turismo siga creciendo van a obras que están ejecutadas y que les cambiará la vida no solo a los turistas, sino también a los muchos puntanos que usan esta parte de la provincia durante gran parte del año”, sostuvo Lammens.

Además, Macagno recordó que el compromiso del gobernador Alberto Rodríguez Saá siempre fue trabajar codo a codo con todos los niveles de gobierno nacional. “Esta es una obra que también surgió de la sociedad y del pueblo de Potrero de los Funes junto a su intendente”, indicó.

El secretario de Turismo puntano dijo que las políticas del sector en la provincia apuntan a generar empleo. “El 85% de los recursos turísticos se gastan en el interior de la provincia y no en San Luis y Villa Mercedes, que son nuestras principales ciudades”, detalló.

El proyecto

El paseo se ubica en el ingreso al hotel internacional y da acceso a 500 metros de costa, conformando una gran pasarela con acceso a distintos miradores, uno con forma de anfiteatro, otro como un puente que sobresale entre los árboles y el final está sobre una playa con un puente flotante que comunica con el Parque Nativo.

