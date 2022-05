El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció, luego de dejar inaugurado el Hotel La Recova en La Punta, que San Luis será sede del Sudamericano Mayor Femenino de Básquet entre el 1° y el 6 de agosto.

La competencia reunirá a los mejores nueve equipos del continente: Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Bolivia. La primera etapa se disputará en el estadio Arena dentro del parque La Pedrera, en Villa Mercedes.

Mientras que la segunda fase tendrá como escenario el emblemático estadio Ave Fénix de Juana Koslay.

Junto al Gobernador estuvieron el ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens; la secretaria de Deportes Cintia Ramírez, el presidente de la Confederación Argentina de Básquet Fabián Borro, y el presidente de la Federación de San Luis, Adolfo Ramos.

La importancia de este torneo internacional radica en que los cuatro mejores clasificarán a la Americup 2023, competencia que abre las puertas directas a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Una vez hice una capacitación sobre deportes en Cuba. Lo primero que me pidieron fue que les contara de San Luis, yo les hablé de Gatica y los deportistas nuestros, pero me pidieron que les hablara de las sierras y de la provincia. 'Ustedes tienen que hacer deportes anaeróbicos, son todos ñandúes', me dijeron. Necesitamos dirigentes, estos dirigentes que nos plantean metas grandes. Por qué no en San Luis", comenzó el detalle el gobernador Rodríguez Saá, quien además ratificó: "Vamos a buscar el Mundial en Argentina, la infraestructura es muy buena y los deportistas los tenemos, hacen falta dirigentes como estos, con metas firmes".

"No es casualidad que se haya elegido a San Luis para este campeonato, la provincia tiene la infraestructura adecuada y toda la predisposición para hacerlo. La idea es mostrarle San Luis al mundo y soñar con un Mundial. Felicitar al Gobernador e invitar a todos los argentinos a que vengan al campeonato. Que este sea el primero de muchos eventos que vamos a hacer de forma conjunta", dijo Matías Lammens

Por su parte, la secretaria de Deportes, Ramírez, sentenció: "Estamos muy contentos de que se haya elegido a San Luis para este torneo. Vienen las nueve selecciones de mayores femeninas del continente en una competencia Fiva y a buscar 4 lugares para la Americup 2023. Es un gran logro para el deporte de San Luis".

"San Luis es una de las provincias que tiene mejor infraestructura deportiva. Este torneo es el tercero a nivel mundial de importancia. Tenemos dos objetivos: conseguir una clasificación a los Juegos Olímpicos y luchar para que el Mundial en el 2026 se realice en Argentina. Sería un sueño", dijo Borro, presidente de la CAB.

"Organizar el campeonato en la Argentina es parte del desarrollo del semillero de jugadoras argentinas, que se está trabajando desde la Confederación Argentina a través del Programa Nacional Formativo de la Liga Femenina, categoría profesional de básquet femenino y de 'Rumbo a París 2024', el proyecto de la Selección Mayor para clasificar a los juegos olímpicos".

