Denunció que le robaron 16 mil pesos de su cuenta de Mercado Pago

María, una vecina de San Luis, denunció que este domingo a la madrugada le robaron 16 mil pesos de su cuenta de Mercado Pago y la empresa desconoce que le hayan hackeado la cuenta.

Según le expresó la víctima a El Diario, este domingo alrededor de las 3:30 de la madrugada realizaron tres transferencias, con una diferencia de 3 o 4 minutos entre cada una, desde su cuenta de Mercado Pago hacia Ebanx, un banco virtual, donde detallan que compró un producto sin descripción.

La víctima detalló: “No usé la aplicación en todo el día y cuando fui a transferir dinero me di cuenta que tenía $140”, y añadió que le usaron solamente la plata que tenía en Mercado Pago y no la de su cuenta bancaria.

“Hice el reclamo a Mercado Pago, me recomendaron bloquear la cuenta y hoy (martes) me llegó un mail diciéndome que no ha sido hackeada mi cuenta”, indicó María.

Por su parte, el mensaje de la empresa expresaba: “En este caso, como desconoces haber realizado las transferencias, te recomendamos validar con amigos y familiares que hayan podido tener acceso a tu cuenta”, por lo que María expresó indignada: “Me culpan a mí como que yo hice esas transferencias, no se hacen cargo”.

Por lo pronto, contó que bloqueó la cuenta esperando una respuesta de la empresa que "no se responsabiliza de nada”, y estuvo asesorándose para realizar una denuncia en la Dirección Provincial de Comercio y Defensa del Consumidor.

