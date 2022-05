Cristian Bartolochini, y un desafío en el desierto

Podría decirse que fueron cinco días de esfuerzo, corazón, garra y mucha cabeza para completar los 200K Endurance Stage del Fiambalá Desert Trail, pero en realidad la carrera duró mucho más para Cristian Bartolochini. Y ni hablar si se suma lo que se hizo esperar.

"Me inscribí a principios de 2020, pero vino la pandemia y se canceló ese año y en 2021. A fines del año pasado empecé a entrenar parejo, constante y firme. A partir de ahí pude acomodarme con trabajo, familia y prepararla como corresponde, sobre todo por el esfuerzo que lleva esta carrera", contó el protagonista.

La competencia se acercaba y hubo algunos imprevistos que complicaron todo. "Iba a hacerla con Hernán 'Gringo' Argüelles; yo estaba anotado a los 100K —en 3 etapas— y él me incentivó para hacer los 200K porque siempre entrenamos juntos. Pero se lesionó, tuvieron que operarlo y no pudo viajar". Y continuó: "Sumado a eso, un mes antes de la carrera se me rompieron las zapatillas con las que iba a correr. Y la verdad es que estaba con la plata justa para el viaje, y con el precio que tiene el calzado ahora se ponía difícil. Así que se me ocurrió hacer un sorteo para comprarme un par y me ayudó muchísima gente, no solo de San Luis, sino de otras provincias. Eso me llenó el alma y fue una motivación".

Tras esos imponderables en la previa, viajó rumbo al oeste catamarqueño junto a Alejandra Barzola y Javier Mengarelli, otros dos "traileros" de San Luis que también afrontaron la competencia.

La prueba largó el martes 24 de mayo y se corrió por cinco días consecutivos hasta el sábado 28. La primera etapa empezó y finalizó en Fiambalá, tuvo 51K y fue durísima. Allí Bartolochini terminó sexto con 7 horas 42 minutos. "Los primeros kilómetros tuvieron arena, dunas altas con trepadas importantes. Luego cauces de ríos secos con mucha piedra suelta, también senderos mineros. Fue la más difícil de toda la carrera".

Dado lo extenuados que terminaron varios de los participantes, la organización acortó la segunda jornada para que pudieran recuperarse. En principio eran 46K y finalmente fueron 26K, con largada en Medanitos y meta en Fiambalá. "Al principio fuimos por un terreno firme, que se dejó correr, y después de nuevo a las dunas; eso te desgastaba un montón. Faltaban tres etapas más y había que cuidar", contó Cristian, quien allí empleó 2:38'.

La tercera etapa tuvo 44K con inicio en Loro Huasi y final en una bodega en Fiambalá. "Fue una de las etapas en donde mejor me sentí. Largamos y subimos constantemente hasta el 11K y cerca del 15K nos metimos en un cañadón, que fue lo más impactante que vi en la carrera: 16K corriendo por ahí, en partes pasaba solo una persona de costado. Las paredes de la montaña eran increíbles, parecían talladas a mano", describió el puntano, quien completó esa etapa en 4:39'.

La anteúltima jornada tuvo como epicentro Cortaderas, en pleno paso de San Francisco. Fueron 22K que los terminó en 2:16'. "Largamos a unos 3.300 metros y el punto más alto fue casi 3.500 metros. Varios corredores sintieron la altura y debieron recibir asistencia de oxígeno. En esa etapa fui de menos a más".

Llegó el último día y los 34K finales en los alrededores de Fiambalá. "Salieron energías no sé de dónde, pero me sentí muy bien. La mitad del recorrido fue en ascenso y luego bajábamos por lechos de ríos hasta que llegamos otra vez al pueblo". Lo hizo en 4:16'.

Hubo una pausa y rememoró esos metros finales rumbo a la meta: "Piel de gallina, ver toda la gente que alentaba y mucha adrenalina. Por ejemplo, una subida que la hice corriendo a un ritmo de inicio de carrera. Además estuvo mi suegro acompañando, mis viejos en las primeras etapas, quienes aprovecharon para viajar. Una mezcla de emociones increíbles".

Finalmente fueron 177K y más de 21 horas 30 minutos de carrera a lo largo de 5 días. Terminó quinto en la general y cuarto en la categoría 30 a 39 años. "El podio fue una alegría extra porque el objetivo era terminar en el Top 10".

Cristian Bartolochini disfrutó, vivió y fue protagonista en un verdadero desafío por el desierto.

MM