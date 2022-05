Un puntano compite en la primera Copa Sudamericana de Footgolf

Juan Lucero hará historia al participar de la primera edición de la Copa Sudamericana de Footgolf, una disciplina en franco crecimiento que suma un certamen continental y que este año se disputará en el Howard Johnson Barracas Golf de Río Tercero, Córdoba.

El puntano competirá en la categoría Senior individual, que tendrá tres rondas por puntaje acumulado, es decir que tiene participación asegurada este miércoles, jueves y el domingo.

Para alcanzar este logro de estar entre los mejores jugadores de Sudamérica, Juan debió acumular buenos puntos en la Liga Nacional, al punto de entrar entre los diez primeros del ranking para poder acceder.

“Me toca ser otra vez pionero en San Luis en este deporte. Había sido el primer jugador que lo hizo a nivel nacional, si bien ahora somos más compitiendo en el país. Esta vez seré el primero en jugar a nivel sudamericano y es algo que me llena de alegría. Cuando miro para atrás, veo los pocos que éramos cuando comenzamos y hoy el deporte no para de crecer en la provincia”, rememoró Lucero.

La Copa Sudamericana tendrá jugadores de Paraguay, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Se jugará de manera individual y también por selecciones nacionales. Serán aproximadamente 25 a 30 representantes por cada país que participa.

"Este torneo me llega en un gran momento tanto físico como mental; me preparé mucho para dar lo mejor y seguir subiendo posiciones en los rankings", explicó Lucero, y agregó: "Mi objetivo para el torneo es poder estar en el podio. No me veo lejos de nadie en nivel, estoy en un buen momento con el juego y todo va a depender de las decisiones que pueda tomar en cada tiro en cada uno de los días que compita, pero el trabajo de llegar en buena forma lo hice y me siento capaz de lograr un podio para San Luis".

19º puesto: es el lugar que ocupa Juan Lucero en su categoría en el ranking sudamericano. A nivel mundial su puesto actual es 104. Vale aclarar que a nivel nacional Juan pertenece al top ten, lo que lo validó para estar en esta competencia internacional.

Uno de los detalles no menores de la competencia es que no tendrá una pelota oficial para el evento, es decir que cada jugador podrá competir con el balón con el que más cómodo se sienta, lo que es una gran ventaja.

Para seguir creciendo

Juan sabe que su participación, como la de cada puntano fuera de la provincia, alienta un poco más al crecimiento del footgolf de San Luis.

"Me pondrá muy feliz si esto ayuda a que más gente se acerque a este deporte maravilloso. El footgolf en San Luis ha crecido mucho; de hecho, el fin de semana pasado en Córdoba éramos 15 puntanos compitiendo en el circuito del centro del país, lo que es un gran orgullo, y no recuerdo otros años en los que eso haya pasado", explicó.

Pero el sueño de Juan no termina con este torneo. A mediados de 2023 será el momento del Mundial de footgolf que se disputará en Orlando, Estados Unidos, y a eso también le apunta con la ilusión a tope.

"La Liga Nacional en la que compito habilita a los doce mejores del país a jugar unos playoffs, que se disputan en enero y son a 9 hoyos. El que pierde va quedando eliminado y el que gana va al Mundial. Entre los Seniors viajan ocho de Argentina y me voy a jugar la vida para estar ahí", se ilusionó Lucero.

Redacción/MGE