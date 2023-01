Juan Lucero clasificó para el Mundial 2023 en Orlando

“Aún no caí, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy muy feliz”. Las palabras son de Juan Lucero (51 años), jugador de footgolf en categoría Senior y protagonista del último fin de semana en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde se realizó el clasificatorio Race To World Cup, última chance de clasificar al Mundial de la disciplina en Orlando, Estados Unidos, del 27 de mayo al 6 de junio.

“Logré la posibilidad de jugar este playoff de clasificación por ser campeón regional. De San Luis también estuvieron Claudio Cavallera y un veterano, Auro Torres, por Copa Repechaje", añadió Lucero.

En su voz se nota la alegría. Es que viajó a tierra bonaerense con un gran desafío por delante. Debía pasar varios cortes para tener chances reales de alcanzar el gran sueño de meterse en el Mundial.

El camino al sueño

El propio protagonista contó cómo fue la dinámica del certamen, que era clasificatorio en categoría Damas, Caballeros, Senior y Senior Plus —mayores de 55 años—.

“En mi categoría —Senior— éramos unos sesenta jugadores más o menos, divididos en Repechaje, Bronce, Plata, Oro y Diamante. Yo arranqué en Bronce el viernes, en donde clasificaban cinco jugadores a Plata, que se jugó el sábado. Hubo otro corte, con solo cinco jugadores que avanzaban a Oro, que se jugó el domingo a la mañana. Ahí pasaban 10 jugadores; y por la tarde se jugó la instancia definitiva, Diamante. Clasificaban diez jugadores al Mundial y compartí el tercer lugar”.

Y continuó: “Manejé muy bien los momentos desde el viernes. Fui conservador cuando veía que pasaba de fase; y en la definición, hasta el hoyo 10 iba puntero, pero nunca me excedí de confianza. Luego vi el score faltando cuatro hoyos, estaba tercero; y en el anteúltimo volví a descontar. Hice un juego inteligente, físicamente estaba muy bien, y los errores que se presentaron pude solucionarlos. Salió un fin de semana redondito”.

Argentina fue sede del Mundial en 2016 y Marruecos en 2018. Se viene EE.UU. 2023.

Cuando embocó en el último hoyo, y la clasificación ya era una realidad, seguramente junto a la satisfacción por lo conseguido, también se habrán cruzado en sus pensamientos aquellos duros momentos que debió atravesar.

“Hace dos años tuve Síndrome de Guillain-Barré. Te rompe toda la mielina, entonces perdés la sensibilidad y parte del sistema motor del cuerpo. Estuve doce días en el Hospital inactivo, y eso me cambió la vida. Empecé a valorar las cosas de otra manera. Me daban un año de recuperación, y yo a los cuatro meses ya estaba pateando y trotando. Siempre estuvieron conmigo los profesores Diego Quiroga, Pablo Olguín y Martín Morales. Con ellos estoy muy agradecido. También con Damián Gómez, intendente de Potrero, que siempre me da una mano”.

En Pilar también estuvo su familia acompañando al puntano. “A ellos les agradezco siempre. Viajaron mis padres porque mi hermana estaba allá. El sábado me fueron a ver mi hermana y mi padre; pero el domingo no porque hizo muchísimo calor, pero sentí su apoyo”.

Lo que viene

Ya con la clasificación en el bolsillo, ahora deberá continuar buscando precisión en su pie y, además, juntar los fondos para poder viajar al Mundial.

“Los que vamos a competir de manera individual debemos costearnos nuestra participación. En Orlando serán en total cerca de 1.000 jugadores de 40 países. Se juega día por medio, hay cortes, y por día se eliminarán unos 120 jugadores. Además, serán cinco canchas distintas”.

Se lo nota ilusionado, y no es para menos. Logró su lugar para representar a San Luis y a la Argentina en la máxima cita mundial del deporte que lo apasiona.

