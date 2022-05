Presente y futuro del ajedrez puntano están en el Argentino

Continúa el 73º Argentino Femenino de Ajedrez en la Universidad de La Punta, con presencia de seis ajedrecistas sanluiseñas. Entre ellas está Guadalupe Besso, maestra internacional, quien empezó ganando las dos primeras partidas, luego perdió e hizo tablas en la cuarta ronda. “Sigo aprendiendo, con muchas expectativas. Estoy contenta del evento que se hace acá, en la ULP, y por medirme con chicas de todo el país”, remarcó Guada, y analizó: “Tengo la ilusión en pie, me gustaría por muchos años más seguir jugando estos campeonatos y estoy contenta de que haya muchas puntanas jugando el torneo”.

Marisa Zuriel. Una de las grandes candidatas que tiene el certamen.Entre las jugadoras de San Luis también está Emma Sandaza, la pequeña de 8 años que irrumpe con su frescura y talento en el torneo. Guada sorprendió a Emma con un regalo, para estimular su participación. Y mientras a la más joven de las 44 participantes no se le borraba la sonrisa de la cara, Guadalupe expresó: “Estamos orgullosos de ella, del talento que tiene, y de todas las chicas que juegan en San Luis, porque el ajedrez llama a muchas chicas y chicos, y ella es un caso muy lindo. Es apenas un gesto para Emma, para felicitarla”.



Este miércoles, en la 5ª ronda, Besso enfrentó a Laura Casal (las dos llegaban con 2,5 puntos) en la mesa 7 y Emma perdió ante Sofía Carnevale en la mesa 20.

Emma Sandaza. Con solo 8 años, es la jugadora más joven de este Campeonato Argentino.





Junto a Guadalupe y Emma, representan a San Luis: Fiorella Aimale (ayer jugó ante Alelí Albornoz en tablero 13), Abril Godoy (el martes hizo tablas con Besso y el miércoles enfrentó a Guadalupe Mayeregger en mesa 8), María Elisa Altamiranda (se midió ante Lucía Izaguirre en mesa 12) y Milagros Cáceres (enfrentó a Giselda Martínez en tablero 19).

Guadalupe Besso. La maestra internacional puntana quiere dar pelea en su provincia.

Voces de protagonistas

María José Campos, de Wilde y maestra FIDE, dijo: “Me preparé bastante. Todas las chicas estamos nerviosas. A mí me gustaría ser campeona argentina, creo que todas aspiramos a eso en algún momento, pero pienso partida a partida y rival a rival”.



Por su parte, Marisa Zuriel, maestra internacional y representante del Club Villa del Parque de Buenos Aires, indicó: “Arranqué bien, esperemos que siga, que no se corte; el torneo está bastante difícil, récord de participantes para un Argentino Femenino, luego de 4 años que no se realizaba. Hay mucha gente joven y el nivel es complicado”. Y agregó: “Puedo estar entre las que ganen el torneo”. Justamente ella fue quien se impuso en 2007 en Potrero de los Funes, en el Continental Femenino.

Zuriel, ocho veces olímpica con la Selección Argentina y dos veces campeona argentina (en 2005 y 2012), analizó el tiempo de pandemia: “El ajedrez dentro de todo creció, pudimos jugar por internet en un montón de plataformas, pero no es lo mismo que las piezas 3D, que el día a día”.



Por último, Agustín Ortega, presidente de la Federación Sanluiseña de Ajedrez, destacó cómo marcha el certamen: “Las chicas tienen el alojamiento al lado de la sala de juego, tienen el gimnasio (del Campus) donde van a entrenar a la mañana… es como una villa olímpica, están acá alojadas, tranquilas y sin distracciones, eso hace que sea un torneo de primer nivel y puedan dar lo mejor”.