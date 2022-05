Inclusión: doce alumnos de Icred desayunaron en un bar

El propietario de un conocido bar de la ciudad, ubicado en avenida Mitre entre Ardiles y Rafael Cortez, invitó a los alumnos del Instituto Cultural y Recreativo del Discapacitado (Icred) para que puedan desayunar con el menú a elección. Doce chicos degustaron té, café con leche y mate cocido con medialunas o bizcochos. Aseguran que para muchos de ellos fue la primera vez que asistieron a una cafetería.

"Gracias a Dios todavía hay gente que quiere una integración real y verdadera, y este es el ejemplo. Un empresario local nos invitó a desayunar. La mayoría de ellos es la primera vez que salen y estaban muy emocionados. No se lo dijimos con mucha anticipación porque de la emoción pueden convulsionar, de acuerdo a la patología es cómo lo toman", explicó Alejandro Maranguello, el presidente de la institución. Además sostuvo que les informaron que iban a salir, pero no le detallaron el destino.

Los que fueron al bar no son el número total de la matrícula, sino un grupo de asistentes.

Todos los días una movilidad los busca por sus viviendas para ir al instituto, situado en Almafuerte 471, pero ayer, el lugar de llegada fue el bar. "Cuando bajaron, y les dijimos que teníamos una mesa reservada que cada uno podía tomar lo que más le guste, no ocultaron su alegría, los ojos y las sonrisas en los rostros fueron muy notorias. Para ellos fue muy importante sentirse parte de una sociedad y que podían compartir con el público", contó.

El presidente también destacó que los estudiantes son de muy bajos recursos económicos y que sus familias no tienen los medios para llevarlos a lugares recreativos. "Estamos muy agradecidos, hacía muchos años que no nos invitaban a algún lugar así. Y vimos que cumplimos el objetivo porque lo disfrutaron. Muchos de ellos se alimentan en la institución, ya que les damos el desayuno, el almuerzo y la merienda", remarcó.

Los que pasaron una mañana diferente no son el total de la matrícula, sino un grupo, ya que varios no pueden asistir a clases en época de bajas temperaturas. Actualmente son cuarenta y tres los que están inscriptos, pero concurren entre dieciocho y veintidós por día. "No tenemos personal para mayor cantidad y el transporte tiene una capacidad, hay chicos a los que los llevan los papás", aseguró Maranguello. También acotó que es la entidad más antigua de la ciudad que trabaja con personas con discapacidades severas (orgánicas, motrices y neurológicas), fue fundada en el año 1977, y es la segunda de más edad en la provincia.

Los concurrentes actuales tienen desde 15 años en adelante. "Varios ingresaron desde más pequeños y ya llevan más de 30 años con nosotros. Tenemos un alumno que cumplió los 43", agregó Juan Dávila, el director del establecimiento.

Por su parte, Lucas Bea, uno de los asistentes más antiguos del establecimiento, que nació con una parálisis cerebral, expresó que él sí tiene actividades sociales. "Salgo con mis hermanos, o con mis amigos, pero sé que muchos de mis compañeros nunca lo habían hecho. Ellos son como una familia para mí y me gustó acompañarlos" dijo. Luego aseguró: "Cuando veníamos en el transporte todos cantaban y apenas se sentaron decían que iban a comer de todo", sentenció entre risas.

Redacción/MGE