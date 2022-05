El campo ingresa 7 de cada 10 dólares de exportación

Un dato basta para comprender el porqué de la voracidad del fisco cuando se trata del agro: 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por ventas externas proviene de las famosas cadenas agroindustriales. Granos, aceites, harinas y carnes explican entonces buena parte del dinero que usa el Tesoro Nacional, que de todos modos siempre parece estar en rojo y por eso busca con más impuestos lo que no sabe o no puede generar por otro lado.

"Si no exportáramos, miles de puestos de trabajo no existirían. La Argentina llega a 160 países con sus exportaciones agroindustriales. De todos los productos agroindustriales que andan dando vueltas en barcos por el mundo, el 11% son hechos en el país. Es importante que todos sepamos por qué es bueno exportar, para dejar atrás falsas creencias que confunden", afirma Nicolle Pisani Claro, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), tras la publicación del Monitor de Exportaciones Agroindustriales.

“Las cadenas agroindustriales, junto con el transporte, son las únicas actividades que tienen superávit comercial en la Argentina", Fernando Peralta (Productor televisivo Realizador de "Estancias y tradiciones")

En 2021, ingresaron U$S54.895 millones en concepto de exportaciones agroindustriales, equivalentes al 70% de las ventas externas totales. Es, junto con el transporte, el único rubro que presenta un superávit comercial sostenido a través de los años. "De todos modos, la agroindustria lidera ampliamente: el saldo positivo del transporte es mínimo, con U$S233 millones, mientras que las cadenas agroindustriales acumularon U$S45.368 millones. El resto demanda dólares", dicen desde FADA.

"Puede decirse que las cadenas agroindustriales 'financian' los saldos comerciales deficitarios de los restantes rubros (textil, química y conexos, electrónica, maderera, maquinaria nuclear e industrial). Esto quiere decir que gracias al balance positivo del agro podemos importar ropa, tecnología, maquinaria, etcétera", explica David Miazzo, economista jefe de FADA.

Según la fundación, disponer de más dólares genera múltiples beneficios: es más respaldo para el peso y así evitar devaluaciones y cepos cambiarios. Con una moneda más fuerte el poder adquisitivo de los argentinos puede mejorar, en lugar de seguir deteriorándose. Generar dólares genuinos evita que el país tenga que endeudarse.

La Argentina vende girasol y derivados a 37 países, limones a 49 y la carne vacuna está en las mesas familiares de otros 48.

El informe revela que las cadenas agroindustriales llegan a más de 160 países y que la Argentina lidera varios ránkings mundiales. "Somos el primer exportador mundial de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos y maní. Estamos segundos con maíz y yerba, terceros con soja, cuartos con las peras y la leche en polvo y ocupamos el quinto puesto con harina de trigo, camarones y langostinos, lanas, aceite de girasol y carne bovina", enumera FADA.

"Al analizar algunos de los productos, es posible conocer que con el aceite de girasol y sus derivados llegamos a 37 países. También que en 49 de ellos disfrutan de nuestros limones, aceites y jugos. La carne de vaca llega a otros 48", añade el monitor de FADA.

"Es un orgullo estar en esta infinidad de países, pero más importante aún es si pensamos en los empleos argentinos que involucra venderle a otros países y los dólares que ingresan al país producto de esas ventas", destaca Pisani Claro.

Empleo y exportaciones

"Cada vez que se exporta cualquier producto, se está generando trabajo. En promedio, exportamos el 50% de lo que producen las cadenas agroindustriales, la otra mitad abastece lo que consumimos en el país", agrega el informe.

"Esto quiere decir que, si no le vendiéramos al mundo, miles de esos trabajos no existirían, además de todos los puestos indirectos que se generan en el circuito de exportar", comenta Pisani Claro. La cadena del maní, por ejemplo, exporta el 88% de su producción. Sin esos mercados, no existirían gran cantidad de los puestos de trabajo. En el caso de la carne, se exporta 27%: son 100.000 puestos de trabajo vinculados a la exportación.

Además del empleo directo, cada persona que trabaja en este circuito a su vez consume y genera empleos en otros sectores: construye, compra un auto, ropa y consume en la verdulería.

"La perspectiva para 2022 es que el campo genere aún más dólares que en 2021. Este aumento de las exportaciones tuvo una mejora de precios impulsada por la invasión de Rusia a Ucrania. La recaudación crecerá, aun cuando la producción de granos, carne bovina y uva, por tomar algunos ejemplos, será menor", analiza Miazzo.

Hay otros tres aspectos que limitarán la producción y las exportaciones: la suba de costos, en particular de los fertilizantes; el atraso del tipo de cambio oficial, que encarece los fletes y las labores al medirlas en dólares; políticas públicas como las restricciones a las exportaciones de trigo, maíz y carne; y medidas que reducen el precio percibido por el productor, como los fideicomisos de trigo y aceites y la eliminación de los diferenciales de derechos de exportación de harina y aceite de soja.

Sobre las retenciones (o DEX), Miazzo dice: "Los DEX reducen el precio que se percibe y por ello tienen efectos negativos en la producción. Cuando se reducen, el productor percibe una mejora en el precio, incentivándolo a invertir para producir más y generar mayor actividad económica, exportación y empleo. A su vez, cuando se produce más, se exporta más e ingresan más dólares que contribuyen a atender los compromisos del país. Son dólares generados de manera genuina, que evitan salir a pedir prestado o incumplir nuestras obligaciones como país. Se genera un círculo virtuoso", cierra el economista.

Redacción/Fuente: FADA