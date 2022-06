Llamaron al delivery y se ganaron un viaje para ver la "Scaloneta"

Los primos. Recuerdo inglés: "Nano" y Carlos, con look Peaky Blinders. Foto Gentileza.

Cuando cerca de las 14 los canales de deportes comiencen a mostrar la previa del partidazo que jugará Argentina frente a Italia en el mítico estadio de Wembley por la "Finalissima", los y las futboleras del país volverán a sentir ese deseo utópico e irrefrenable que les hace pensar o decir "qué lindo sería estar ahí". Un sueño que se volverá realidad para dos puntanos tocados indudablemente por la diosa fortuna, quienes se ganaron viaje, estadía y entradas para ver uno de los mejores cotejos posibles en el planeta Tierra.

Se trata de Mariano Odicino Zavala Rodríguez y su primo Carlos, que con el optimismo de quien participa en un sorteo al que pueden acceder millones de personas hicieron su pedido, pagaron con la tarjeta de crédito que obedecía a las bases y resultaron ganadores de una de las experiencias más increíbles de su vida, al menos de las que están vinculadas al fútbol.

Un tal Roman. El suertudo se cruzó a Riquelme.

"No puedo creer todo lo que me está pasando, es una absoluta locura. Tuve la suerte de estar hace dos semanas de vacaciones acá, llegué a Argentina, participé de manera automática por hacer mi compra, prácticamente sin darme cuenta, y hace 5 días me enteré que gané", relata Mariano, todavía exaltado por esta minipelícula en la que está inserto.

"Justo en el momento en que me enteré que gané, estaba hablando con mi primo Carlos. Le expliqué lo que me estaba pasando y decidí invitarlo", contó.

El viaje en sí fue toda una experiencia. Mariano y Carlos cruzaron el charco en un avión de Aerolíneas Argentinas contratado especialmente por la Asociación del Fútbol Argentino, en el que iban otras personalidades como Claudia Villafañe, Dalma Maradona y Juan Román Riquelme, solo por nombrar algunos.

El premio consistió en los vuelos directos a Londres de ida y vuelta, tres noches de hospedaje en un hotel con desayuno incluido, el par de entradas para el partido de fútbol Argentina versus Italia y los traslados correspondientes del hotel al estadio. Solo había dos pares de paquetes en juego en el sorteo.

"Toda la delegación estamos parando en el mismo hotel. A las 16 nos pasarán a buscar y vamos rumbo al estadio. Yo soy refutbolero, fanático de River y va a ser la primera vez que voy a ver a la Selección y a Messi en cancha; va a ser algo muy fuerte", cuenta el psicólogo Odicino, como para que el relato le ayude a creer.

Distendido y muy feliz. En la estación de subte de Green Park.

Ayer por la tarde aprovechó para pasear por el centro de Londres, se cruzó con algunos Italianos, se chicanearon por el partido y hasta participó de la gran fiesta que los hinchas argentinos montaron en Trafalgar Square.

Como buen hincha, Mariano se aventuró a un pronóstico: "Palpito que vamos a ganar el partido, siento que tenemos un equipo fabuloso, aunque Italia no va a venir a pasear a Londres, va a dar todo por quedarse con la copa, pero le tengo fe a la ‘Scaloneta’", vaticinó.

En el caso de que el equipo necesite suerte, podrán mirar para las tribunas y buscar a Mariano y Carlos, quienes de fortuna están sobrados.

