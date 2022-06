Triángulo de las Bermudas, un viaje a la boca del león

¿Alguna persona pagaría para meterse en la boca del león? Es cuestión de pensarlo… o de creencia. El Triángulo de las Bermudas es uno de los enigmas grandes de la humanidad, un lugar donde han desaparecido aviones y barcos en la época en que la tecnología apenas era una brújula y algunos aparatejos más.

Ahora hay una nueva oferta, por si estás pensando en tomarte vacaciones o tenés unos pesitos ahorrados para gastos necesarios.

El transatlántico Norwegian Prima ofrece un crucero por el Triángulo de las Bermudas.

La fecha de salida es en marzo de 2023 y saldrá desde Nueva York, Estados Unidos. El costo del pasaje es de 1.450 libras esterlinas, es decir, unos 218 mil pesos argentinos (al precio oficial).

La oferta para contratar el servicio es buenísima, a tal punto que generó risas e indignación en los usuarios. ¿Qué ofrecen? El reembolso total en caso de que la embarcación desaparezca en medio de su recorrido.

Por si no convence aún la iniciativa, el paquete propone actividades, charlas y disertaciones a cargo de expertos que intentarán hundir el pensamiento. Mal uso verbal, perdón. Entre los contratados figuran el exempleado del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Nick Pope, y el autor, criptozoólogo y ufólogo Nick Redfern.

Pero por si faltara poco, la compañía asegura que el crucero navegará dentro del Triángulo durante el crepúsculo, y los pasajeros podrán ver el agua con atención gracias a una zona de observación en donde el suelo es de cristal.

El sitio “tenebroso” está ubicado entre Puerto Rico, Miami y Bermuda, en un radio de 700.000 kilómetros. En esa zona desaparecieron relevantes personajes históricos que no hicieron más que acrecentar las dudas y las posibles hipótesis, que van desde aliens (no tan buenos como E.T., claro) hasta sucesos sobrenaturales. De hecho, el capítulo “Triángulo” de “Los Expedientes Secretos X” es un maravilloso homenaje donde el agente del FBI Fox Mulder se pierde allí.

Como un halo de misterio, la oferta y la experiencia parecen ser jugosas. ¿Será como en las épocas donde los primeros navíos y aeroplanos se perdían en el fondo de la inmensidad azul/verde? Habrá que intentarlo. Capaz hay saldo en la billetera virtual que reciben en todos los comercios.