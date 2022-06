Xamila Denise y su humor directo al hueso

El humor siempre fue parte de la vida de Xamila Denise. Desde chica desayunaba con los chistes que su abuelo esparcía a diestra y siniestra a cuanto visitante llegara a su casa. Contaba todos: los cuentos del loro, del tío y, por supuesto, los del gallego. Ese fue uno de los momentos que la inspiraron para convertirse en comediante. El otro fue tomar algunas clases de teatro para vencer su timidez.

Ahora trae a San Luis su show de stand up unipersonal donde cuenta historias propias y ajenas, pero cercanas, con un tono ácido y contundente, sin olvidarse que no habla en serio. La cita es este viernes a las 22 en la sala TEA, en 9 de Julio 1431.

Hace casi 10 años que Xamila decidió que su medio de vida iba a ser el humor. Primero con otros comediantes surfeaba las noches porteñas con su show en pequeños bares de Buenos Aires. Volanteaban en la puerta e invitaban a la gente que pocas veces sabía con lo que se iba a encontrar.

La pandemia la motivó a dar un paso más allá y a mostrar su destreza en el remate a través de la pantalla del celular. Ahora, con preguntas simples invita a sus seguidores a desafiarla en un ida y vuelta que concluye en risas.

“Hago mucho con las historias de Instagram. Uso la cajita de preguntas, doy una consigna y eso lo uso para que me tiren premisas. Con eso hago un remate, por ejemplo, les digo que me cuenten algo bueno y yo lo transformo en malo, a eso le busco la vuelta para poder rematar”, contó la artista.

Explicó que su método es un desafío y es más difícil que desarrollarlo arriba de un escenario, “porque en vivo tengo más tiempo para armar una respuesta, pero en Instagram son 15 segundos en los que tengo que redondear la idea. Es muy divertido y a la gente le encanta".

A veces a Xamila le escriben con recriminaciones por no responder, pero para la actriz es imposible complacer a todos sus seguidores. "Me encantaría responder los 3.000 mensajes que me llegan por día, pero no me da la cabeza; son 3.000 chistes por día, trato por lo menos de subir tres o cuatro todos los días”.

Xamila aseguró que lo que presenta no es producto de la invención de un personaje, sino que intenta mostrarse tal cual ella es. “Hay como una discusión fuerte en el stand up de si hay personajes o no. Yo soy de las que cree que no; estaría mintiendo si digo que construí uno como pasa en el teatro, donde el personaje tiene una forma de hablar particular o de dirigirse. Lo que se ve en las redes o arriba del escenario soy yo. Yo hablo con esas pausas, de esa forma, me muevo así y miro de esa manera en la vida cotidiana, no es algo que compuse”, aseguró.

Lo que sí hay, reconoce Denise, es "una cuestión de ritmo" que es la estructura del stand up. "Lo tengo muy internalizado y a la hora de contestar algo voy al hueso, como es el stand up; no se dan muchas vueltas, no son como monólogos teatrales donde de repente hay un desarrollo, sino que va directo y en la menor cantidad de palabras que se pueda decir el remate, mejor”.

Desde que comenzó con su unipersonal, en septiembre del año pasado, la humorista no paró de recorrer teatros. Estuvo en Córdoba, La Plata, Rosario, en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal. El éxito continúa y la trae a Cuyo, donde se presentará —además de en San Luis— en Mendoza mañana y en San Juan el domingo.

DÍA: Viernes 10 de junio

HORA: 22

LUGAR: TEA, 9 de Julio 1431

ENTRADA: 1.200 pesos