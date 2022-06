Alumnos de la UPrO ya arreglaron calefactores en 12 escuelas este año

Para trabajar en un contexto real, los alumnos que este año empezaron a estudiar la carrera de Gasista Matriculado en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) "Eva Perón" realizan prácticas preprofesionales en algunas escuelas. Las tareas consisten en limpiar, reparar o colocar calefactores, y este año ya recorrieron doce colegios en la ciudad.

"Esto surge por un convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia; ya hace cuatro años aproximadamente que trabajamos de esta manera. Para los estudiantes es muy enriquecedor, porque no es lo mismo hacer la parte práctica en la universidad, con una simulación, que estando en el lugar enfrentando un problema real", explicó el arquitecto Darío Partemi, el coordinador de Carreras de la casa de estudios.

Los que asisten a los turnos de la mañana y la noche son los que están abocados a realizar los trabajos. "Esto no impide el cursado de clases, ni el nuestro ni el de las escuelas. Infraestructura Escolar nos brinda los insumos y repuestos, nosotros ponemos la mano de obra y si es necesario instalar uno nuevo, ellos también nos lo dan", aclaró.

Para conocer a qué edificios recurrir, el programa del ministerio envía un listado de los que requieren este tipo de trabajos. "Generalmente estamos haciendo dos por semana. Iniciamos a mediados de abril para que estén preparados para recibir el frío. Solamente vamos a las que utilizan calefactores, no a los que tienen calderas, ya que esto no está contemplado en las unidades de estudio", remarcó el coordinador de Carreras. Y agregó que el requerimiento indispensable que recibieron desde el área provincial fue el mantenimiento del piloto encendido.

El programa de estudios consiste en un 70% de clases prácticas y un 30% de teóricas, es por eso que designaron los días miércoles y jueves para ir a los establecimientos. "La modalidad que utilizamos es que las prácticas específicas, como una termofusión, sí la desarrollamos en el taller, mientras que las que hacemos en las escuelas son maniobras de mantenimiento mínimo", detalló el hombre.

Si dentro de las dificultades que se presentan hay algo que los alumnos no pueden realizar porque todavía no están preparados porque no llegaron a ver esos contenidos, lo informan inmediatamente para que la cartera ministerial pueda resolverlo con las cuadrillas correspondientes. “Esta semana estuvimos en la 'Olga Sarden', en el barrio Obras Sanitarias, y en la 'Ramiro Podetti', ubicada en el ATE 2. La que viene empezaremos en dos más. Vamos siguiendo el orden del listado que recibimos, ya que hay un relevamiento realizado", detalló Partemi.

