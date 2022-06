Que el fútbol femenino está creciendo es verdad. Que San Luis FC invita a la ilusión es muy cierto. Pero no todo es color de rosa, ya que la gente y gran parte del periodismo no apoyan el presente del elenco sanluiseño que participa en la Primera C de AFA.

Muy poco público se dio cita en cada presentación de local. Es más, el día del debut donde también se presentó la Selección Argentina, cuando finalizó el partido de la "Albiceleste", más del 80% de la gente se retiró del "Juan Gilberto Funes". Y qué decir de la prensa. Es casi nula la presencia. Muchos y muchas que se llenan la boca de igualdad van a los partidos de Juventud, Estudiantes y de GEPU, pero no a los cotejos del San Luis FC. En definitiva, las pibas tienen una igualdad desigual.