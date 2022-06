COVID-19: casi 9 mil niños ya recibieron la dosis de refuerzo

Ante la inminente llegada del invierno y el ascenso de casos de coronavirus que hay en el país y la provincia, la vacunación vuelve a tener un rol protagónico en la salud de los puntanos. Hace dos semanas, en San Luis comenzó la inoculación a los niños de entre 5 y 11 años con la dosis de refuerzo y ya se vacunaron 8.800 chicos.

"La recomendación de empezar a aplicar el refuerzo es muy reciente. Solamente hace dos semanas que se está aplicando el refuerzo en niños de 5 a 11 años en todo el país y ya hay casi un 13% de chicos que ya recibieron este refuerzo en la provincia", indicó la jefa del Servicio de Inmunizaciones, María Esther Diángelo.

Según el último reporte semanal del Ministerio de Salud, el 76,88% de los niños de entre 3 y 11 años de la provincia ya tiene el esquema completo de vacunación contra el coronavirus, es decir que ya se inocularon con las primeras dos dosis. El 86,78% tiene colocado el primer componente.

La doctora explicó que quienes no hayan recibido la primera o segunda dosis, sean niños, adolescentes o adultos, pueden acercarse sin turno a los centros de vacunación, mientras que la dosis de refuerzo sí es aplicada bajo el sistema de turnos, debido a que se tienen que cumplir cuatro meses desde la última colocación. En caso de no poder ir el día indicado, pueden acercarse después sin esperar un nuevo turno.

"A veces por no estar muy atentos a los mensajes de texto, por ahí los papás advierten el turno días posteriores. Por eso, siempre recordamos que si ya tienen el turno, no importa que lo hayan perdido, no esperen a que les llegue uno nuevo. Vayan al vacunatorio y los van a vacunar", aclaró Diángelo.

Actualmente, la vacuna con la que están inoculando a los niños de a partir de 5 años es Pfizer pediátrica y a los mayores de 6 años también se los puede inocular con Moderna. En el caso de los adolescentes, la vacuna que reciben es Pfizer o Moderna, según indicó la doctora.

Con respecto a los niños de 3 a 5 años, todavía no está aprobada ni recomendada la colocación de una dosis de refuerzo, por lo que solo deben tener el esquema completo de dos dosis.

"A los papás de niños de 3 a 5 años les pedimos que completen la segunda dosis, en caso que les hayan puesto solo la primera. A estos chicos se les aplica Sinopharm, que está disponible también en los hospitales de referencia en San Luis y en Villa Mercedes, aparte del Polideportivo y la Casa de la Cultura", indicó.

Diángelo aclaró que la primera o segunda dosis contra el coronavirus pueden ser aplicadas simultáneamente el mismo día en que los niños reciben las otras vacunas del calendario.

"Cuando empezó la vacunación de niños contra la COVID-19 en octubre del año pasado fue especialmente en las escuelas y hay niños que faltaron cuando fueron los enfermeros a colocar la segunda dosis. Algunos papás están esperando que los enfermeros vuelvan a las escuelas, cuando en realidad pueden llevar a los niños a los centros de salud", aclaró.

En el caso de los adolescentes de entre 12 y 17 años, inscriptos para recibir la inoculación, el 97,66% recibió la primera dosis, el 90,73% tiene el esquema completo de dos dosis y el 57,65% ya tiene colocado el componente de refuerzo.

La jefa de Inmunizaciones indicó que cuando bajó la cantidad de casos de coronavirus también disminuyó la asistencia de los puntanos a los centros de vacunación.

"Ha mermado la asistencia, por eso todo el tiempo recomendamos que es necesario completar el esquema de vacunación, aunque la situación epidemiológica esté un poco más tranquila, más aliviada. El coronavirus es una enfermedad viral que es muy contagiosa y no sabemos en qué momento puede producir un incremento de casos", expresó.

También indicó que una vez colocada la vacuna, el organismo tarda al menos dos semanas en producir los anticuerpos.

"No hay que esperar una ola u otro pico de casos para ir a vacunarse. Es mejor estar inoculados y que nuestro organismo tenga suficientes anticuerpos para evitar la enfermedad complicada, porque eso es lo que evitamos con la vacunación, tener una enfermedad con complicaciones o la muerte, también", explicó.

En las redes sociales del Ministerio de Salud de la Provincia se encuentran los días y horarios de los centros de vacunación de COVID-19 de cada localidad.

Redacción/MGE