Darop lanzó "Me duele"

Guitarra de autor. Darop, en "Me duele". Calor, lujuria y La Florida. Foto: Piramidal.

Abrazar el dolor, reconocer los errores y seguir adelante es lo único que resta por hacer cuando una relación se termina. Darío Pappa Biondi no escapa de su sombra y asume alguna responsabilidad en el final de un amor de hace muchos años que todavía resiente en los latidos de su corazón. El músico canta su dolor con toques descontracturados de guitarra y cuerpos al sol en su nuevo videoclip, grabado en La Florida.

Darío, más conocido como Darop, lanzó su sencillo “Me duele” con un videoclip veraniego. Se trata del primer tema que sale a la luz del músico, aunque asegura que ya grabó diez canciones más, de las que no tiene apuro en darles formato de disco o lanzarlas individualmente. “Hoy no me quita el sueño eso, estoy abierto a publicarlas de la manera que sea. Dependerá de lo que vaya aconteciendo”, sostuvo el cantante.

El corte acompaña a Darop en una lancha, una pileta, un parador de La Florida y en situaciones que hacen, a una semana de que comience el invierno, poner melancólicos a los fanáticos del team verano.

Darío canta y toca la guitarra en un mar de mujeres en ropa interior o bikini que toman sol, una cerveza o simplemente lo rodean con la mirada perdida en el horizonte; ninguna de ellas es su amor perdido. El artista adjudicó a la productora que hizo el clip las decisiones estéticas del audiovisual.

La idea, producción y el guión del videoclip lo realizó Piramidal, argumentó el músico. Y añadió: "Solté y decidí dejarlo en manos de ellos. Seguramente será un video controversial, más en los tiempos que vivimos. Pero los próximos serán totalmente diferentes. En este caso el artista interpreta un personaje, así que espero que no se me encasille en algo que no soy”.

En cambio, la letra y los arreglos musicales son cien por ciento de Darop. El tema está inspirado en el sentimiento de resignación luego de haber atravesado situaciones de lujuria y fiesta que, según el músico, llevaron al protagonista a perder a su amada.

“La letra de la canción tiene varios años. El otro día hablé con la persona a quien se la dediqué y, mucho tiempo después, nos reímos de la situación”, relató el joven, que promete temas nuevos, quizás, con distintas formas de querer y al frío de la estación que se aproxima.