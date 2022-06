Estampillas Escolares: la mayoría de los jóvenes ahorrará el dinero

Habilitados. Muchos estudiantes que cobraron las estampillas todavía no definieron a qué destinarán la plata. Foto: Nicolás Varvara.

Este lunes comenzó un nuevo canje de las Estampillas Escolares "Ahorro para mi futuro", que tienen un valor de 1.200 dólares equivalente en pesos. Son 716 beneficiarios de la promoción 2021 que están habilitados para canjear las piezas en las distintas sedes del banco Supervielle. La mayoría de los jóvenes dijo que por ahora ahorrará el dinero, aunque adelantaron que dentro de las opciones que manejan está invertir en futuros emprendimientos y cursos, ayudar a los padres, o costear sus estudios universitarios. Hoy es el último día de canje de esta camada. Será para los alumnos cuyos DNI finalicen en 5, 6, 7, 8 y 9.

Ya desde las 8 de la mañana se veían algunos jóvenes en la puerta de la sede central del Supervielle, ubicada en la esquina de Rivadavia y Pringles. La mayoría iba a buscar la plata de las estampillas que con mucho esfuerzo obtuvieron. El programa de la Provincia, que se lleva adelante desde 2011, funciona como incentivo para que los alumnos del secundario terminen sus estudios en tiempo y forma.

"Es algo muy lindo poder cobrar las estampillas, son ahorros que voy a guardar para ver qué hago más adelante. Es una linda sensación. Creo que voy a diversificar un poco el dinero, dividir los gastos, ayudar un poco a mis papás. Empecé a estudiar Psicología y también me va a servir un poco para eso", comentó Facundo Flores, egresado del Centro Educativo Nº 5 "Senador Alfredo Bertín" de El Trapiche.

En el caso de Milagros Rivero, quien estudió en la Escuela Pedernera de la ciudad, es una sorpresa porque no esperaba cobrarlas. "Todavía no sé en qué voy a usar la plata. Está muy bueno esto, porque te esforzás mucho para terminar los estudios. También son un presupuesto los colectivos, las materias, todo eso", dijo.

"Está bueno por fin cobrar, esperé mucho. En mi caso yo las podría haber canjeado el año pasado, pero por un error las estoy cobrando ahora. Una gran parte del dinero lo voy a ahorrar, otra será para mis gastos y la tercera parte para los estudios, estoy estudiando para ser contador en la Católica", expresó Josué Parajón, quien terminó en el Colegio Don Bosco.

Para la egresada Oriana Vega, las estampillas significan inversión a futuro. "La verdad esto es muy bueno, es una motivación para muchos que por ahí no quieren estudiar, es un incentivo. Yo ahora me dedico a lo que es manicura, uñas y belleza en general, quiero invertir ahí, en mi negocio. Es inversión, nada de gastos innecesarios".

Leandro Fernández piensa en su futuro y dijo: "Todavía no sé muy bien qué es lo que voy a hacer, pero seguro voy a comprar una computadora para hacer cursos de marketing. Estoy estudiando producción musical y también me ayudaría en la carrera. Me parecen perfectas estas iniciativas".

La jefa del Subprograma Políticas Estudiantiles, Paula Rossi, informó: "Este estímulo educativo sumó en esta oportunidad a 716 beneficiarios que son alumnos del ciclo 2021 que finalizaron en tiempo y forma sus estudios secundarios de acuerdo a lo que establece el Decreto 5.066, que reglamenta las estampillas. El Ministerio de Educación de San Luis comunicó el cronograma de pago que se diagramó en conjunto con el banco Supervielle".

"Para ver si están habilitados para realizar el canje deben ingresar al sitio web www.estampillas.sanluis.edu.ar. Con el número de documento pueden consultar quiénes están habilitados para el canje y ante cualquier duda o consulta se pueden comunicar al 4452000 interno 3275 o al correo estampillasescolaressl@gmail.com", agregó.

De acuerdo al decreto, una vez que los estudiantes terminan de cursar en el mes de diciembre y se llevan materias tienen seis meses para rendirlas y acceder al beneficio. "Los alumnos y las alumnas están rindiendo hasta el 30 de junio, una vez que finalicen de rendir las instituciones envían la documentación al Subprograma de Políticas Estudiantiles, al área de Estampillas, y allí se procesa toda la información. Seguramente quedará un canje más del ciclo 2021", aclaró la funcionaria.

Rossi advirtió que aquellos alumnos que no lleguen a rendir todas las materias hasta la fecha establecida perderán el beneficio, es decir que no podrán canjear las estampillas.

Para la promoción 2022 hay dos tipos de canje. "Esto quiere decir que al mes de agosto, aquellos alumnos que no adeuden materias de años anteriores van a poder acceder al canje anticipado de estampillas que se va a ejecutar este año y si no, después cobrarán cuando tengan el secundario finalizado, como ahora", indicó. Por ende, hasta agosto tendrán tiempo de ponerse al día con las materias de los años anteriores.

"Recordemos que hay un cambio de entidad bancaria como agente financiero del Estado, así que estamos en tratativas para poder ejecutar los pagos como se hizo desde el año 2011. Ya estamos trabajando para que se dé lo antes posible el cambio", señaló la funcionaria.