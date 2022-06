Villa Mercedes: alumnos del Centro Newen inician una colecta de ropa de abrigo

Los asistentes al Centro de Día Newen, que trabaja con personas con discapacidad, iniciaron una colecta solidaria para juntar ropa de abrigo, calzado y frazadas. ¿El objetivo? Asistir a las familias más vulnerables, de bajos recursos económicos, para que puedan combatir el frío y estar más cómodas, a pocos días de la llegada del invierno.

La iniciativa está incluida en un taller en el que los alumnos aprenden el concepto de ayudar al prójimo y, además, ellos mismos son los encargados de seleccionar y acondicionar las prendas que tengan algunas fallas, que serán destinadas a comedores y merenderos. La colecta durará hasta el mes que viene.

"La idea es que los asistentes puedan tomar conciencia de lo que es la solidaridad con el otro, que sepan lo que pasa afuera, y esto también los ayuda a trabajar en los cuidados que llevan en su casa cotidianamente, como el lavado, el planchado, el guardar y doblar todas las prendas. Están muy emocionados con este taller", explicó Katherina Palacios, la orientadora del grupo.

También destacó que esa ropa tendrá un destino. "No tenemos en concreto cuáles serán los domicilios que los recibirán, pero sí podemos asegurar que llegará a los sectores más vulnerables y llevaremos a los comedores y merenderos barriales. Y si alguien de la institución necesita, tendrá prioridad y le daremos a ellos, pero también saldremos a la ciudad".

La fecha de cierre de la colecta es el 10 de julio, cuando ya estén en el receso invernal. "Recibimos hasta esa fecha en el domicilio de nuestra institución, que es avenida Pringles 1245; después hay que hacer todo el proceso de selección y de acondicionamiento, que es lo que van a hacer los chicos", sostuvo. Además, contó que ya han recibido dos cajas con ropa y algunas frazadas. "Todo lo que se pueda donar será bienvenido, desde un par de medias, que es muy esencial, hasta camperas, calzado o ropa de cama", informó Palacios.

Para que la campaña sea un éxito, los alumnos recorrerán la zona entregando folletería. "Recién comenzamos y las donaciones vienen lentas, por eso queremos reforzar, para que se viralice", aseguró la orientadora.

Son once los asistentes que están abocados a la tarea. "Tienen distintas discapacidades, como retraso madurativo, síndrome de Down y parálisis cerebral, entre otras, y tienen entre 20 y 40 años de edad. Pero esto no los limita para que entiendan lo que están haciendo y cuál es el objetivo de ayudar a los demás", dijo la mujer. También recordó que hicieron algo similar en época de pandemia, pero los chicos no iban muy seguido a la institución, por eso consideran que esta es la primera vez que toman tanto protagonismo. "Estamos de lunes a viernes de 9 a 16, en horario corrido. Esperamos a todos con sus donaciones", finalizó.

Además, la orientadora destacó que dedican dos horas semanales a acondicionarlas.

Redacción/ALG