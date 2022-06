Una patinadora de Tilisarao se coronó campeona continental de América

La joven patinadora Sofía Aguilar de la Academia de Patín Artístico Tilisarao se coronó campeona continental de América en Asunción del Paraguay representando a la Argentina. Participó en la categoría cadete internacional.

Sofi clasificó para esta Copa Continental en mayo, en Córdoba. Compitió ayer con el programa corto y se ubicó primera, y este miércoles con el programa largo mantuvo su lugar y se consagró campeona de la categoría. Esta copa es la semifinal continental. La final será en agosto en Alemania.

"Estoy feliz por este gran momento, quiero agradecerle a todos los que me ayudan y sobre todo a mi mamá, que me entrena y me acompañó. Fue una semana excelente, que comenzó en San Juan y en donde por poco no conseguí el oro; por suerte tuve revancha y hoy se me dio. Ahora voy a seguir entrenando con más fuerza, pensando en lo que viene", sintetizó Sofi.

La semana pasada, la sanluiseña fue subcampeona en el Torneo Sudamericano representando a San Luis, torneo que se realizó en San Juan.

CP / NTV