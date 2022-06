Esperan informes por la muerte de joven que fue víctima de extorsión

La causa aún está caratulada “averiguación muerte”, pero de un momento a otro podría cambiar a “extorsión seguida de muerte”. La madrugada del martes 31 de mayo, Derly González creyó que la Policía lo tenía cercado y que había una orden de detención en su contra por un presunto caso de abuso contra una menor, con quien habría intercambiado imágenes íntimas. Era todo un ardid, pero antes de que alguien pudiese explicárselo, tomó la drástica decisión de terminar con su vida para no caer preso. El informe preliminar del peritaje a su celular determinó que mantenía conversaciones con varias mujeres y aún no identificaron cuál fue el perfil con el que empezó el engaño; sí hallaron audios de un supuesto efectivo policial que le pedía una suma de dinero a cambio de que la supuesta causa en su contra no siguiera curso. El modus operandi es igual a casos registrados en otras provincias, por lo que la fiscal del caso pidió colaboración para saber si las líneas utilizadas tienen vinculación con llamados realizados desde dos cárceles.

González tenía 28 años, vivía en Buena Esperanza y utilizaba sus redes sociales para buscar pareja o alguien con quién hablar. A su hermana le había confesado que recibía llamadas del presunto padre de una chica con la que tenía una relación virtual, que le recriminaba que su hija era menor, y que luego la estafa continuó con comunicaciones de supuestos agentes de la ley, siempre por WhatsApp.

“El informe preliminar mostró un abanico de comunicaciones muy amplio, y deberemos ordenar un análisis más exhaustivo para determinar el perfil o la presunta persona con la que comenzó el engaño. Será encargado también al personal de Delitos Complejos y se solicitará colaboración de la Policía de la Provincia”, informó Daniela Torres, la fiscal de Instrucción 2 de Villa Mercedes.

Los peritos sí hallaron audios muy elaborados de un presunto efectivo que le pedía a González una suma de dinero, pero aún buscan el mensaje puntual con el monto que le exigían. “En el audio hay toda una puesta en escena, una simulación donde de fondo se oye un handy policial y modulaciones que dan la impresión de que está en una dependencia. Esa persona le dice que la causa está a punto de pasar a Fiscalía y demás. Que se le acababa el tiempo”, detalló la fiscal.

El informe de una compañía de teléfono determinó que el titular de ese número es una persona fallecida, pero ahora quieren saber si ese titular tiene más líneas a su nombre.

Torres, quien está en contacto con fiscales de otras provincias e intercambia información, se hizo eco de casos similares donde los llamados telefónicos provenían de dentro de dos establecimientos penitenciarios, así que va a pedir cotejar el número en cuestión con esas otras investigaciones.

La fiscal también comentó que de las testimoniales recabadas por efectivos de la Comisaría 19ª de Buena Esperanza, supieron que días antes del trágico desenlace González pidió dinero prestado a algunos conocidos con la excusa de que “debía resolver un problema”. Y que incluso llegó a enviarles mensajes de despedida a ciertos allegados.

La familia de la víctima había radicado una denuncia por su solicitud de paradero en la Comisaría 19ª de Buena Esperanza el lunes 30 de mayo, cerca de las 21. Adujeron que el joven huyó de su vivienda desesperado tras manifestarles que recibía amenazas.

Nunca regresó. Lo hallaron en el patio de una vivienda vecina, lugar que eligió para su drástica decisión. La autopsia reveló que murió a causa de asfixia por inhalación de humo y que tenía el 80 por ciento del cuerpo quemado.