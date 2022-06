La Justicia le dio la tenencia de una adolescente a su hermano mayor

La Justicia le dio la tenencia de una adolescente de 16 años a un hermano mayor. Este, junto a otra hermana de la víctima, habían denunciado al padre biológico de los tres por agredir física y psicológicamente a la menor el 18 de junio.

"El sábado, antes del Día del Padre, la golpeó terriblemente. Patadas en el piso, piñas en la nuca, la trató como si fuera una total desconocida y la echó de la casa", dijeron los hermanos mayores a Radio Popular, y contaron que ellos se fueron de la casa paterna, hace varios años, en las mismas circunstancias. Su madre, quien murió de cáncer tiempo atrás, también era víctima de violencia de género, detallaron. También precisaron que el hombre tiene 58 años y trabaja una empresa de transporte.

Este miércoles el Juzgado de Familia Nº 3 de San Luis, a cargo de Ana Belén Villegas, emitió un comunicado de prensa.

“A raíz de los hechos que tomaron estado público en relación a una joven agredida por su padre, se informa que la denuncia fue realizada por el hermano de la víctima, el 18 de junio. La damnificada es una adolescente de 16 años y la denuncia fue por agresiones físicas y psicológicas. El personal policial que se hace presente al lugar da intervención a este juzgado por encontrarse de turno.

Inmediatamente se tomaron las medidas de protección necesarias para el resguardo de la víctima, quien quedó bajo el cuidado de uno de sus hermanos. Es decir, el juzgado actuó con rapidez desde que se recibió la denuncia del hecho", cita parte del escrito.

La causa se encuentra en pleno trámite y, mientras se realicen las pericias e informes solicitados,"la adolescente va a quedar al cuidado de su hermano. No obstante, y para resguardar sus derechos alimentarios, se fijó una cuota alimentaria provisoria autorizando al hermano a percibirla".

El comunicado aclara que no sacaron al agresor del domicilio porque la adolescente, al ser menor de edad, no puede estar sola en la vivienda. Y agrega que "la causa tiene un antecedente en el 2020, a través de un 'comunica situación' realizado por la escuela a la que asiste la menor de edad, no por violencia, sino por falta de acompañamiento escolar por parte del tutor".

Sobre la vivienda, anuncia que "podría existir un trámite sucesorio", por lo que "se dio intervención a la Defensoría Oficial en lo Civil para que reciba a la familia”.