Winerock, con Marcelo Pelleriti y La Lira de Apolo

Hubo algo que le llamó la atención a Marcelo Pelleriti cuando recorría los viñedos con su abuelo durante su infancia en Mendoza. Quizá el color de las uvas, la perfección de las plantaciones o el aroma que dejaba el vino una vez realizado y que él conoció con detenimiento. Su abuelo falleció cuando Marcelo tenía 12 años, pero le dejó la herencia, la constancia y el amor por la enología. A los 16, ya tenía claro por dónde caminaba su futuro.

Otra pasión que conoció en su infancia fue la música, que empezó a conocer a los 7 años, el día que su padre le regaló una guitarra y el disco de Paco de Lucía.

Ahora, de grande, el mendocino supo combinar sus dos gustos y salió al paso con Winerock, un encuentro que llega este jueves por primera vez a la Caja de los Trebejos, en el hotel internacional de Potrero de los Funes, y que tendrá una cata de vinos traídos de la bodega Monteviejo, propiedad de Pelleriti; una charla sobre enología que dictará el mismo Marcelo y para concluir el show que realizará junto con La Lira de Apolo, su banda de rock que presentará el primer disco y que cuenta entre sus filas con el gran Felipe Staiti, histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes. El encuentro comenzará a las 20 y la entrada cuesta 2.500 pesos con acceso a las tres actividades.

La llegada de Marcelo fue gracias a sus amistades puntanas que lo convencieron de visitar San Luis con la propuesta. "La intención es divertirme y compartir con los amantes del vino y el rock un momento amable", adelantó el artista que traerá sus composiciones propias y las sabidurías de las viñas.

Su abuelo no pudo verlo crecer y formarse como enólogo, pero Pelleriti es un convencido de que todo lo que es y logró con el tiempo fue gracias a la constancia, la intensidad y la exigencia que le enseñaron de pequeño.

"Con la ayuda de mi familia armé mi primer vivero y supe que sin prisa pero sin pausa todo iba sobre rieles. Luego estudié, me formé y en 1997 salieron mil botellas de vino hechas en mi bodega personal. Hoy es un monstruo que creció y me fascina verlo avanzar", expresó Pelleriti en diálogo con etc.

Mientras tanto, su faceta musical crecía en paralelo. Conoció a los músicos que hoy lo acompañan y empezó a desplegar los conocimientos que aprendió con la guitarra que le regaló su padre.

"Primero comenzamos como una banda de covers hasta que me cansé y decidí armar mis propias canciones. Aproveché la cuarentena para capitalizar el tiempo y armé el disco que hoy presentamos", concluyó el artista que en la faz musical indaga por el rock en todas sus facetas.

DÍA: Jueves 23 de junio

HORA: 20

LUGAR: Caja de los Trebejos

ENTRADA: 2.500 pesos