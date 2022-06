El nacimiento de un libro muy amado

Ciertas circunstancias y eventualidades pueden poner en la disyuntiva al ser humano; todos podemos ser ángeles o demonios. Así lo entiende Amanda Coria en su tercer libro editado “Flores en la arena”, una novela que se desarrolla en Irak, en un escenario de guerra donde varios personajes de distintos países confluyen en una emergencia inesperada. El texto fue presentado el viernes en el ciclo “Noche y Letras” organizado por San Luis Libro, en el subsuelo del Archivo Histórico Provincial, ubicado en 9 de Julio y San Martín.

Amanda, quien se define como una “artesana de la escritura”, siempre estuvo interesada en la escritura, pero la practicaba como un hobbie. Licenciada en enseñanza de la Economía y profesora de Ciencias Jurídicas y Contables, la mujer nacida y criada en San Luis empezó a escribir con más frecuencia en su retiro laboral. “Fue en 2007, siempre tuve el gusto por la escritura y un día comencé a participar en concursos internacionales y me fue bien, entonces empecé a creer que estaba haciendo las cosas de manera correcta, hasta que me decidí a escribir una novela”, recordó.

“'Flores en la arena' es un hijo literario de la pandemia, porque mientras nos tenían a todos quietos, sin nada que hacer, comencé a compilar mis historias e hice una sola novela. Su escenario físico es Irak, en tiempos de guerra, pero han confluido muchas personas de distintas partes del planeta y todo termina en una emergencia inesperada. Ahí salen a la luz todos los problemas personales que tenemos cada uno de nosotros, porque el título 'Flores en la arena' no es al azar. Considero que el ser humano es oasis y desierto según la circunstancia que le toque, y en este caso tan especial que le toca a esta gente, surgieron todas las flores y todas las arenas que llevamos dentro”, describió.

Foto: Nicolás Varvara.

La escritora tiene editadas dos novelas más. 'Vivir, amar y morir en Argentina', publicada en 2015, que sucede en San Luis y sus personajes son puntanos, y una del género romántico llamada 'El último tabú', que fue premiada a nivel internacional y reconocida por la Sociedad de Escritores Argentinos en 2018. “Esta última que acabo de publicar fue hecha por Editorial El Tabaquillo, que hizo un trabajo muy bueno. Espero que a la gente le guste, porque es bastante compleja, es la más larga que he escrito y la que más personajes tiene hasta el momento”, dijo.

“Tengo una manera particular de escribir y es que empiezo por el final —sostuvo—. Después pienso por qué llegamos a ese final y desarrollo las historias, aparecen cosas que traen otras cosas, me imagino un personaje y le adjudico maneras de vivir y de ser. Yo diría que soy improvisada si se quiere, porque mi formación académica no tiene nada que ver con la literatura. Digamos que soy una artesana de las letras, porque las utilizo como una herramienta. No me atrevo a decir que soy escritora”.