El Estado hizo 400 arreglos y licitó más obras en escuelas

Reparar daños menores o refaccionar por completo un edificio son las tareas habituales que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, a través del Programa Infraestructura Escolar. La labor no frena nunca, pero en los últimos días redondearon una cifra importante: cumplieron 400 intervenciones en distintas escuelas sanluiseñas con el objetivo de arreglar cualquier desperfecto y a la par impulsan licitaciones públicas cuando los daños edilicios son mayores.

Dentro del área, la tarea está dividida en esos dos segmentos que definen desde la propia cartera de Obras Públicas. Por un lado hay cuadrillas integradas por obreros que, según la ocasión, hacen reparaciones o pequeñas tareas vinculadas a la calefacción, electricidad, plomería, albañilería o sanitarios de las escuelas. Pero si los daños son cuantiosos, la participación de los grupos de operarios se descarta y comienza un proceso que deriva en un llamado a licitación que recaerá luego en una empresa puntana que se encargará de los trabajos.

Actualmente, hay licitaciones a punto de otorgarse a los mejores oferentes y otros llamados para cumplir más refacciones. También hay empresas ingresando a los establecimientos para trabajar.

"Los directores de las escuelas envían sus reclamos al Ministerio de Educación y desde allí nos avisan sobre los problemas que hayan surgido. A partir de allí, nosotros mandamos inspectores para ver cómo reparar esos inconvenientes. Según lo que surja del informe enviamos a electricistas, gasistas matriculados o plomeros.Pero en caso de que sean muchas cosas, impulsamos licitaciones públicas para que las empresas hagan las obras. Con las cuadrillas llevamos más de 400 intervenciones en distintas escuelas en toda la provincia", afirmó el jefe del Programa Infraestructura Escolar, Diego Canta.

Hay tres centros educativos que, por el propio uso diario y el paso del tiempo, sufrieron desperfectos. Sobre ellas, harán grandes obras. Se trata del Nacional N° 2 de Villa Mercedes, la "Bernardo Houssay", en la Tercera Rotonda, en la ciudad capital, y en la "Manuel Belgrano" de calle Centenario, también de la ciudad de San Luis.

"En esos tres edificios se harán grandes trabajos y ya abrimos las licitaciones. Son escuelas que han necesitado tareas importantes. Otro establecimiento que ha pedido obras es la 'Juan W Gez', de Villa Mercedes. El 7 de julio conoceremos qué empresa se hará cargo de los trabajos", agregó Canta. Hay escuelas en las que están finalizando obras, como la "Alric", de Villa Mercedes, donde hacen últimos retoques, y la "Sargento Romero", de la misma ciudad.

Por otra parte, hay obras importantes en relación a edificios escolares en marcha cuyo diseño será vanguardista y a tono con el medio ambiente. "Otras de las obras que tenemos previstas están ubicadas en Villa de Merlo. Son las escuelas anunciadas por el Gobernador, en el barrio 272 Viviendas, establecimientos con 2.000 metros cuadrados de construcción, con playones deportivos, calefaccionadas con losa radiante y que tendrán sistema de aberturas de doble vidrio cumpliendo con las normas sustentables", adelantó.

"No es una escuela de gestión pública"

Sobre la escuela autogestionada "Un lugar en el mundo" que en la última semana trascendió que necesitaba reparaciones, Diego Canta explicó el caso: "En esa escuela no tuvimos intervenciones porque no son escuelas de gestión pública, son autogestionadas. Nosotros trabajamos en escuelas públicas. Concurrimos donde lo requiere el Ministerio de Educación. En el caso de ese establecimiento autogestionado, ellos tienen una modalidad de contratación privada. Obras Públicas no tiene injerencia alguna sobre ese tipo de escuelas. Sería un caso similar, por ejemplo, si un colegio privado nos pidiera a nosotros que le hiciéramos arreglos o reparaciones en su edificio", remarcó.

