Algarroba.com: de nuevo estoy de vuelta

Al calor de una estufa de pie, en un amplio salón de una casa del barrio Mirador del Cerro, Algarroba.com realizó el jueves a la noche uno de los últimos ensayos antes del recital que esta noche marcará su regreso. La misma comunión que hubo antes de la pandemia parece traslucir en lo que bien podría definirse como el renacer de una de las bandas más populares de la provincia.

Con nuevos integrantes (Marcelo Reynoso se suma en teclados y Ricardo Vaccari en percusión), la vuelta del grupo liderado por Julio Zalazar y Hernán "Polaco" Tarasconi no estuvo despojada de muchas charlas internas, cuestiones a resolver y, por qué no, algunas dudas disfrazadas de cuentas pendientes.

"Nunca se nos pasó por la cabeza dejar de tocar —tranquiliza Zalazar, el carismático cantante del grupo—, pero sí tuvimos una serie de encuentros en donde nos dijimos algunas cosas, pero en las que también primó el cariño y el amor que nos tenemos".

El núcleo duro de la banda se completa con Jorge Paredes, el notable guitarrista que aporta su experiencia y su conocimiento. Julio consideró que a esta altura, Algarroba.com es una familia, con todo lo que eso implica. "Hemos visto nacer a nuestros hijos, hemos despedido a algunos seres queridos, estuvimos en los cumpleaños de 15 de nuestras hijas y, claro, tuvimos también algunos desencuentros".

Cuando la decisión y la fecha de regreso no estaban aún confirmadas, el primer llamado que hicieron fue a Guillermo Anzulovich y Marcelo Herrera, bajista y baterista del grupo. Dijeron que sí, pero una respuesta contraria de alguno de ellos hubiera conspirado contra el regreso. "Si nos decían que no, no volvíamos", sostuvo Julio.

Los últimos calores del verano produjeron el reencuentro con gran parte de los integrantes de la última versión de la banda. Poco después se sumó Martín Barros, quien pese a estar radicado en Mendoza ni bien se enteró de la vuelta se puso a disposición con su guitarra.

La ausencia más dolorosa que muestra la banda para su retorno es la del trombonista Sergio Ochoa, fallecido hace un año por COVID-19. "No lo vamos a reemplazar sencillamente porque es irreemplazable", sostuvo Julio, quien confirmó que la línea de vientos de la banda quedará conformada entonces por la trompeta de Emanuel Escudero y el saxo de Sebastián Suárez.

"Con esa formación, siento que jugamos con lo mejor del barrio, con lo mejor que tenemos en la región", analizó Julio, cual DT al comando de una "Scaloneta" que busca su propia consolidación.

En ese camino, Algarroba.com promete armar un show renovado en cuanto a lo musical y en cuanto a su repertorio. Este sábado por la noche en la sala "Hugo del Carril" habrá por lo menos seis estrenos, entre los que se destaca "Un cuento de agua", una canción que Zalazar escribió tras las protestas en Mendoza por la reforma de la Ley de Minería.

La nueva etapa de la banda folclórica no solo trajo nuevos aires en cuanto a la formación y a las canciones. Ahora, el grupo empezó a trabajar con una manager que le acomoda los horarios y una community manager que está atenta a los posteos en las redes sociales. "Son cosas —agregó el cantante— a las que antes no le dábamos mucha importancia, pero que creemos que son claves para la organización".

La gira de regreso, titulada con la certera palabra "Volvemos", continuará el fin de semana que viene en el teatro Independencia de Mendoza, donde Algarroba tocará con El Trébol Mercedino. El 18 estará en San Juan y se cerrará el 25 de junio en el teatro del Viejo Mercado, en Villa Mercedes.

Viva Cuyo

Hoy 22 hs

Sala "Hugo del Carril"

Entrada: 700 pesos

Redacción/MGE