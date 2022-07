Juventud busca un triunfo para llegar afilado al clásico

Un partido vital será el que tendrá este domingo Juventud Unida Universitario que recibe en su estadio a Camioneros de Buenos Aires, por la fecha N° 18 de la Zona A del Torneo Federal A de AFA, en el arranque de la segunda vuelta del torneo.

Será un partido clave para el “Juve”, porque ya casi no puede permitirse otro empate de local (registra 7 igualdades sobre 8 partidos en esa condición); también porque no quiere perder el tren de los equipos que buscan estar en puestos de clasificación; y en tercer lugar, y no menos importante, lo necesita porque la cabeza de los y las hinchas ya empezó a jugar el clásico ante Estudiantes de la próxima fecha y espera llegar de la mejor manera a ese duelo.

El encuentro se jugará desde las 15:30 y tendrá una terna sanjuanina para impartir justicia compuesta por Pablo Núñez como árbitro principal y Gabriel González junto a Jesús Allegue como jueces de línea.

Juventud viene de empatar ante Desamparados de San Juan en un partido en el que no brilló, pero superó futbolísticamente a su rival. Sin embargo, comenzó por debajo en el marcador en una de las escasas llegadas con las que contó el equipo sanjuanino, aunque pudo reponerse rápido y llegar a la igualdad que le puso un poco más de justicia al resultado.

Lo más positivo en aquel encuentro fue que su centrodelantero Jesús Vera pudo marcar su primer gol en el equipo y en "El Bajo" aguardan que sea un golpe de confianza para el mendocino y se le abra el arco.

No sufrió lesiones y tampoco sanciones en ese encuentro, por lo que se espera que el entrenador Alexis Matteo pueda repetir los mismos 11.

Camioneros llega tras un empate 3 a 3 frente a Liniers de Bahía Blanca en condición de visitante y ha sumado apenas un punto de los últimos 9 que disputó.

El equipo de Santiago Galván viene cumpliendo con un buen torneo en el que marcha séptimo con 21 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

El "Juve" deberá cuidarse de Gonzalo Vivanco, uno de los goleadores del campeonato, el jugador más importante del ataque del "Camión".

Entre los puntos débiles del visitante está la cantidad de goles que permite a sus rivales, recibió 18 en 16 partidos jugados y mantuvo su arco en cero en 4 oportunidades: más de un gol por partido de promedio.