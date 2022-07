Un mensaje a la toma de decisiones nacional y elogios a Silvina Batakis

La sorpresiva renuncia por Twitter de Martín Guzmán al Ministerio de Economía generó un cimbronazo en todo el país y opiniones de todo tipo. El viernes, Alberto Rodríguez Saá expuso públicamente la suya: "En el Gobierno (nacional) todo son consultas entre dos o tres personas, nada más. Los demás no participamos, no nos escuchan, no sabemos de qué se trata. Este es un tema importante. A muchos no nos gusta ni el pensamiento único ni ser aplaudidores. Nos encantaría aportar, participar, dialogar, que nos escuchen", respondió el Gobernador ante la consulta del portal La Gaceta Digital al término del acto en el Salón de la Puntanidad en el que San Luis quedó integrado al Sistema Nacional de Licencias de Conducir.

Referido a la designación de la mujer que acaparó la mayor atención en toda la semana, Silvina Batakis, no reparó en elogios: "La ministra es una maravillosa persona, nos comunicamos telefónicamente, le deseé la mejor de las suertes. Es una persona muy talentosa, ponemos muchas fichas en que va a ser una muy buena gestión", dijo Rodríguez Saá.

Justamente, Rodríguez Saá participó activamente de la visita que Batakis hizo a la provincia hace menos de tres meses junto al ministro del Interior Wado de Pedro, para firmar convenios con San Luis y observar el desarrollo provincial en materia forestal y los avances en la atención y aparatología del Hospital Central “Ramón Carrillo”.

El lazo de la flamante ministra no se remonta a la activa jornada del 19 de abril, sino a la permanente comunicación que mantenía por su rol de secretaria de Provincias entre otros con el ministro de Economía puntano, Eloy Horcajo, quien se mostró expectante con su arribo al Palacio de Hacienda, en especial por su mirada federal por encima de todo.

Rodríguez Saá precisó que los temas más urgentes que deberá atender Batakis serán "el déficit fiscal, la inflación, la pobreza, el crecimiento y el progreso del país, la producción y el salario real". "Que Buenos Aires, el centro del país, crea que el ministro de Economía es el ministro del dólar es un terrible error. El ministro de Economía es el ministro de la producción, del trabajo, del endeudamiento externo, que hay que volver a tomar el tema", reflexionó y bajó línea el jefe de Estado sanluiseño.