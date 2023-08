Batakis: "Con Massa creemos que Argentina puede producir mucho más"

En una relación de mutua confianza y puro desarrollo, el Banco Nación y el Gobierno de San Luis cumplieron 15 meses juntos, luego de que la banca federal más importante del país asumiera como el agente financiero de la provincia. La actual presidenta de la entidad bancaria, Silvina Batakis, atendió vía telefónica a El Diario de la República y trazó un balance sobre ese acompañamiento y además se refirió a la precandidatura presidencial de Sergio Massa, la economía nacional y subrayó las sensaciones que le generan San Luis, su gente y sus paisajes.

“En primer lugar, si me permitís, quiero hacer un agradecimiento especial por la nota porque la verdad que le tengo mucho afecto al pueblo de San Luis. Fui varias veces y la verdad que es una provincia muy rica, amigable y para visitar. Ojalá podamos también componer un proyecto nacional en donde todos los argentinos puedan conocer las provincias, especialmente San Luis, cuyo potencial económico y turístico es enorme. Quiero enviar un saludo afectuoso a todos los puntanos”, declaró la economista en el inicio del diálogo.

—Como referente de Unión por la Patria quisiera pedirle una reflexión sobre la precandidatura de Sergio Massa y el desarrollo de su campaña...

—Nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, impulsa y conduce un programa que tiene que ver con un plan de producción en clave federal. Pero federal en serio. Nosotros estamos convencidos de que Argentina puede producir muchos más productos, generar trabajo, generar exportaciones. Sobre todo de la mano de las provincias. Necesitamos hacer que ese sector productivo, en todas las provincias, sea más complejo, más diverso y más integrado entre todas las empresas y eslabones productivos del país. Eso, hoy, Sergio Massa ya lo está haciendo. Esto no quiere decir que no conozcamos y sepamos las dificultades que existen en materia económica, pero el objetivo es ampliar la producción de Argentina y con eso el trabajo y las exportaciones.

—Hay sectores de los precandidatos presidenciales que hablan de realizar algunos ajustes en la economía y otros directamente instalan la idea de la dolarización, ¿qué piensa usted al respecto?

—Bueno, en primer lugar creo que si hay responsabilidad en materia política cada uno de los candidatos debería saber y decir cuáles son las consecuencias de esas propuestas que presentan. Hasta ahora lo dicen. No aclaran si habrá un dólar único, si se va a liberar el cepo en la administración de los dólares. Y no hablan de las consecuencias de eso. Recuerdo hace unos diez días, aproximadamente, un economista de la oposición de la precandidata a presidenta por la oposición, Patricia Bullrich, dio una charla por zoom a una de estas oficinas de pensamiento que hay en Estados Unidos, en donde participan políticos congresistas, profesores empresarios y cuando él explicitaba las medidas que harán desde las reformas laborales reduciendo derechos, del otro lado le dijeron: ‘Bueno, pero eso generará crisis social, ¿qué es lo que van a hacer con estas crisis reales?’ y lo único que respondió fue que se apoyarán en el Congreso, con leyes. Otros asesores opositores, como Martín Redrado, ante estas consultas fueron más explícitos y respondieron que usarán la fuerza, que reprimirán. Y la verdad que los modelos en economía en Argentina, en particular cuando se basan en la especulación financiera, o la venta de materia prima sin agregarle valor, genera desempleo, cierre de fábricas. En la gestión anterior desaparecieron 30.700 pymes en Argentina y eso genera descontento social con muchos reclamos.

—¿Cómo ve el problema indomable de la inflación? Está claro que la solución no llegará en lo inmediato...

—Sabemos que es un problema muy complejo en Argentina y por supuesto también entendemos que erosiona el salario y los ingresos de la población. No permite planificar a una familia, ni al sector empresario y tampoco el Estado. Sabemos que es un problema, lo estamos abordando, pero sí me parece importante también que todos los argentinos reflexionemos acerca de las complejidades y lo distinto que es el tema inflacionario en Argentina respecto de otros países en el mundo. No es una cosa que se va a resolver mágicamente. Tuvimos ya un expresidente, Mauricio Macri, que dijo que era una pavada, que se resolvía en pocos días y efectivamente esto no sucede, entonces tampoco tenemos que engañar a la población. Sabemos que efectivamente genera muchos problemas, pero estamos trabajando para poder reducirla, tengamos en cuenta que la inflación en Argentina tiene muchas causas y una de esas causas tiene que ver con el tipo de cambio y el tipo de cambio con la cantidad de reservas que tenemos en el Banco Central y el drama de la sequía fue exponencial. Empezó hace tres años, pero este año fue el más duro y nos dejó con un faltante de reservas de 20.000 millones de dólares y eso se está sintiendo e impacta en la inflación. Igualmente, tengamos en cuenta que ya para el año que viene, la campaña 2023-2024 de la cosecha nos dejará no solamente esos 21.000 millones de dólares que este año no tuvimos, sino aproximadamente 10.000 millones de dólares más. Y por otra parte, el complejo del litio que tenemos en el noroeste argentino hará un aporte de 2.000 millones. En tanto que el gasoducto "Néstor Kirchner" dejará 5.000 millones de dólares en reservas. Todo eso hace pensar que habrá un camino de descenso en la inflación. Estimamos que todos los meses irá descendiendo.

—Desde mayo pasado el Banco Nación es el agente financiero del Gobierno de San Luis, ¿cómo ha sido la relación, cómo es el vínculo?

—La verdad que excelente. Nosotros estamos muy contentos. Estuve allá en San Luis y pude comprobar que el incremento en nuestra cartera de clientes y el otorgamiento crediticio fue rápido y muy notorio. En las calles de San Luis se nota la presencia del Banco Nación con su cartelería y vi cómo se volcó la gente hacia nuestras sucursales. La verdad que la relación con la provincia es excelente, venimos trabajando muy bien y sentimos que efectivamente así lo ve toda la población. No solo aquellos que perciben sus salarios a través del Banco Nación por ser agente financiero. Mucha gente utiliza los servicios que brinda nuestra entidad, que es un banco y está a la vanguardia que requiere Argentina, que tiene mucha disposición para que todos puedan acercarse a través de los canales digitales simplificando la vida de la gente. No solamente con los clientes, sean chicos o grandes, comerciantes, pymes o industrias. Tenemos mucha oferta crediticia con buenas tasas de interés y eso se está moviendo muchísimo en San Luis, lo que habla de las buenas expectativas que tienen los puntanos respecto a lo que se viene en Argentina.

