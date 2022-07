Sigue la inestabilidad de precios en los comercios puntanos

A una semana de la renuncia del ministro de Economía de la Nación, los comerciantes y consumidores puntanos sienten temor e incertidumbre frente al panorama de inestabilidad vigente en los precios. Algunos locales ya presentan aumentos que rondan entre el 20% y el 50%. En la semana se registraron faltantes en algunos productos, como alimentos y papel higiénico.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Jorge Moyano, expresó: "La situación no ha variado mucho. Evidentemente a nivel económico hay muchas tensiones que los mercados todavía no terminan de capitalizar. También estamos esperando medidas del gabinete económico que, suponemos, tienen que favorecer a las pequeñas y medianas empresas, y al comercio en general".

Los vendedores manifestaron dudas por la situación que están atravesando y el hecho de no saber qué pasará con los precios, lo que se refleja directamente en la estabilidad de los locales.

Milagros Rey, encargada de una tienda de ropa femenina, dijo: "El lunes fue un día supercomplicado porque era un caos, no pudimos volver a cobrar con tarjetas, era solo efectivo o Mercado Pago, porque no sabíamos los precios. Recién el miércoles comenzamos a tener una mejor idea y aumentaron muchísimo. Por ejemplo, una remera para salir estaba en 2.000 pesos y subió a 3.700. Y así todo, las prendas engomadas también, casi el doble".

En los negocios dicen que están intentando no cerrar sus puertas para que el consumidor no sufra la situación. La primera vocal de la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes de San Luis, Mayra Aranega, dijo: "No se ha logrado establecer nada, lo que sí está haciendo la mayoría de los comercios es no vender con cuotas por el momento, porque no saben si van a terminar perdiendo. Las tarjetas de crédito se cobran a las 72 horas hábiles o más, depende de la tarjeta. Los proveedores y fábricas nos están vendiendo a factura abierta, nos venden con la condición de que el precio sea abierto, va a ir cambiando, no se congela ni nada".

Otra de las grandes preocupaciones que continúa en el sector es la falta en la reposición del stock. "Ojalá supiéramos cuándo se va a estabilizar la situación, para poder acomodar nuestros precios en vidriera y demás. Hay muchos comercios que los han sacado porque al estar subiéndolos todo el tiempo se complica también. Nos encantaría saber, hablamos con fabricantes y tampoco nos pueden decir ellos. Estamos con escasez de productos, de ventas, de no saber qué precios poner, es una incertidumbre total, creo que nunca antes vivimos esto", afirmó Aranega.

El directivo de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, Ángel Soria, agregó: "Un panorama muy oscuro. La última novedad importante fue el precio del dólar, que cerró el viernes y que algunos productos se rigen por eso. Si bien el jueves y viernes la entrada de mercadería estuvo normal, nos fueron avisando grandes empresas que no iban a entregar mercadería esta semana, porque había que ajustar los precios, por ende algunos productos estarán en falta, como alimentos de primera necesidad y papel higiénico, que dicen que es por el tema de la celulosa".

Redacción / NTV