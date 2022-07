Lali, del barrio al mundo

"Soy lo que ves”, canta Lali en el primer corte de su segundo álbum “Soy”. Seis años después y dos discos mediante, la cantante refuerza el mensaje con los indicios que deja en sus piezas artísticas. La mujer que viene de un lugar en donde soñar con ser artista no estaba permitido convirtió su música en un tributo a esa niña de Parque Patricios.

El clip de “Laligera”, el single de su último disco “Libra”, lo grabó en su barrio natal y sobre sus patines, elementos del deporte que practicaba de pequeña. Además, tiene como protagonistas a integrantes de su familia y algunas amigas. Para “N5”, su sencillo más reciente, el escenario elegido fue la Sociedad Italiana Unión y Estrella de Lomas de Zamora, el partido en el que vivió durante su infancia y adolescencia. “Soy todo lo diva que pensaba que iba a ser”, se abraza en su tema “Diva”.

Hoy, la cantante, actual jurado de “La Voz Argentina”, llega a Villa Mercedes para embriagar La Pedrera en su quinto aniversario con el aroma del perfume Nº 5 de Chanel. El Disciplina Tour hace su segunda parada por el interior del país, el debut fue ayer en Mendoza, y les ordena a los puntanos “Al piso, dame cien”… aplausos.

—¿Será el mismo repertorio que hiciste en el Luna Park?

—Este show se viene con todo. Es el mismo que hicimos en Buenos Aires con esta banda tremenda, los dancers y los arreglos musicales que van recorriendo un poquito todos los discos y haciendo mucho hincapié en la música nueva. No tengo las estructuras que puedo tener en un espacio tan grande como lo es el Luna Park, pero adonde vamos armamos la versión especial para ese lugar de escenario y puesta en escena. Vamos a tener un gran show en San Luis.

—¿Tenés algún vínculo con la provincia?

—No tengo un familiar directo ni amigo que viva en San Luis, pero sí he visitado mucho la provincia con diferentes tours, he pasado por ahí y me he quedado a dormir siguiendo viaje. Siempre me recibieron muy bien.

—Vos y tu música se convirtieron en un ícono para la comunidad LGBTIQ+…

—Yo creo que hay una manera de vincularnos absolutamente natural, no es que yo haya hecho algo directamente, sino que es mi manera de pensar, de ver la música, de vestirme, decir lo que pienso y de expresar con libertad mi sexualidad. Yo creo que cualquier situación que uno hace de verdad y en la que otros se ven reflejados hace que termine formando parte, te adoptan, te quieren y sienten representación por parte de ese artista, en ese caso yo. Pero para mí es un vínculo en el que yo estoy dentro, somos la misma comunidad; son mis amigues y la gente con la que vivo todos los días, para mí es mi vida y absolutamente natural. Me encanta poder usar el altavoz que me da mi trabajo para decir ciertas cosas en busca de un beneficio emocional y social para la comunidad, sin duda.

Disciplinen a Lali. La cantante llega con su tour a Villa Mercedes en la segunda parada en el interior del país. Una artista de primer nivel para la primera semana de las vacaciones de invierno.

—¿”N5” está dedicada a alguien en especial?

—¿Todos creen que sí? Sí, hay algo de eso, por supuesto que uno pone en las canciones sus vivencias, ironías, verdades y guiños a ciertas situaciones. “N5” es una situación absolutamente real y graciosa para mí, también pongo mucho del juego y misterio dentro de la letra y de la historia de la canción porque me parece que no hay que explicar todo, simplemente hay que vibrar esos temas. Yo sé lo que significa para mí esta canción, como las otras que compuse, y el porqué me nacieron hacerlas. Sin duda uno siempre pone de uno para lo que quiere decir.

—Los videoclips de “N5” y “Laligera” están vinculados a lugares de tu infancia, ¿a qué se debe?

—Creo que hay algo muy representativo en alguien como yo, y lo digo mirándome absolutamente de afuera y no desde un lugar egocéntrico, sino que realmente crecí donde crecí, creyendo que el mundo del arte, la tele y el privilegio de dedicarte a lo que te gusta no era un rol que me correspondía por cómo había nacido y la vida que tenía. He podido hacer mi camino artístico con mucho esfuerzo, obviamente, pero con muchas oportunidades y cosas que me trajeron hasta donde estoy hoy. “Laligera” es una especie de homenaje a todos esos niñes que crecen en sitios donde quizá, indefectiblemente, te hacen creer que vos no vas a llegar a un lugar de éxito, en lo que cada uno considere que eso es; en mi caso, me refiero a una masividad con lo que hagas. Para mí esa canción es un empujón, como lo fueron para ciertos artistas o situaciones que me inspiraron.

—En "Laligera" no es la primera vez que usás el doble sentido en una letra. También en el caso de la palabra “Controla” en “Tu novia”, ¿buscás quitarles el tabú a ciertas expresiones?

-Sí, por eso las pongo en las canciones, porque me parece que es la mejor manera de expresarlas y también tiendo a la ironía y el humor para calar de manera agradable ciertos temas o palabras que son bastardeadas. De hecho, “Laligera” nadie quería que se llamé así porque me decían que podía significar que yo misma me estaba diciendo así; a mí me flasheaba ese momento, me explotaba la cabeza, ¿qué pasa si yo me considero una persona ligera en el sentido que a mí se me cante sentirme? El buen uso de las palabras suelo meterlo en determinadas canciones que me parecen importantes para expresarme.

—Si un varón se dijera ligero, no sonaría igual, ¿verdad?

—Por supuesto que no, sería un capo. Pero eso se cambia de esta manera, usando los medios de comunicación que tenemos, a través de la música, una entrevista o lo que sea, para desmitificar situaciones o resignificar palabras y a uno mismo. Tengo el trabajo perfecto para eso y el privilegio de poder hacerlo. Tomo esa posibilidad y me hago cargo, no me importa lo que venga detrás.

—En la música, en el pop más que nada, la mujer tiene que cumplir varios requisitos como bailar, cantar y estar muy producida; en cambio al hombre no le hace falta toda esa parafernalia...

—Se siente mucho eso. Siempre la exigencia y la crítica a la mujer está al orden del día, es una construcción que lleva muchos años entonces la deconstrucción de eso va a llevar muchos años también. Soy una persona que, en general, trato de mirar el vaso medio lleno en la vida, en casi todas las cosas, me gusta pensarlas bien. Celebro cuando tomo un vino con amigas y cada una cuenta sus situaciones; me gusta festejar los avances. Cuando puedo, a través de mi música o de la forma que sea, me gusta poner un límite, marcar algo que no parece correcto o ironizar determinados temas. Disfruto ver lo que estamos avanzando respecto a eso. También creo que seguimos siendo el género al que se le exigen muchas cosas, pero nos estamos aprendiendo a reír de eso y a ponerlo sobre la mesa, eso me parece un montón y seguiremos en ese camino hasta el final, tratando de llegar a la famosa igualdad. A veces sentimos que ya está instalado el tema y listo, pero no es cierto, sigue estando en todos los laburos y situaciones para nosotras.

—¿Cómo equilibrás la "Disciplina", haciendo referencia a tu canción, y la diversión en tu trabajo y vida en general?

—Es difícil. Soy de Libra así que busco el equilibrio en casi todo. Soy una persona muy disciplinada y focus desde siempre, no conozco otra manera de trabajar que no sea dejando la vida, pero es verdad que al crecer y al encontrarme con mi adultez me di cuenta de que dejaba demasiado relegado el disfrute, la diversión y soltar el control de las cosas también, eso es algo que aprendí con los años. De un tiempo a esta parte me ocupo mucho de Mariana, la persona que hay detrás de la artista: qué me pasa a mí, cuánto disfruto lo que hago y de lo privado, de mis amigos, de sentirme bien y viva. Empecé a encontrar ese equilibrio y ahora siento que más o menos, dentro de lo que se puede, tengo un buen balance entre ambas cosas.

—"Ego" es un himno de las rupturas amorosas, reformulando el estribillo, ¿sentís que alguna vez el ego te ha cegado?

—Probablemente sí, no soy consciente de algún momento en particular en donde a mí me haya sucedido, pero sí vi cómo a otro le pasó, porque es más fácil verlo en un otro que en uno mismo. Pero vi el resultado de estar cegado por el mundo egocéntrico y tu propio ombligo, vi lo que es y así nace esa canción. Es un grito de compasión, siento que eso es sin duda algo con lo que se puede empatizar muy fácilmente, por algo esa canción, no importa el paso del tiempo, siempre es de las más cantadas en los conciertos.

—En "Del otro lado", tema de tu primer disco, hacés referencia al tiempo y el ahora, ¿cómo llevás el crecimiento en todos los ámbitos de tu vida?

—Creo que lo llevo bien. La verdad que podría ser una persona problemática, pero no lo soy tanto, y sin hacer terapia, quiero que esto conste en actas. Debería igual. Yo lo llevo bien porque me ha ayudado mucho el entorno en el que me muevo, mi familia en especial. Eso nunca lo he perdido de vista. Me haría mucho daño y me daría cuenta, soy una persona muy intuitiva, que la gente no me quiere o aprecia por lo que soy como persona. Como siempre tuve el foco en ser de verdad y expresarme, no me sale ser un muñeco que le agrade a todo el mundo.

—Trabajás desde muy pequeña, ¿cómo fue crecer en la industria?

—A mí se me ha dado siempre muy natural el hecho de nunca salirme del foco y de que es mi trabajo. También entendí que no hay que dar nada por sentado, ni sentir que tenía algo ganado porque me haya ido bien con algún proyecto. Siempre estoy yendo por más con la premisa de llevarme amigos de todos los laburos, sea una novela o una gira y tratando de no salir de que soy una persona y que si el día de mañana no me va bien es un garrón importante. Porque para que te vaya bien hay que lograr un conjunto de muchas cosas, hay muchas aristas en las que te tiene que ir bien primero: como ser humano, compañero y demás. Siempre me he abrazado a que mi persona esté delante del artista, si bien laburo mucho para el artista eso me mantuvo como una niña que ha ido creciendo bien, en un ambiente que puede llegar a ser hostil. También por la familia que tengo, lo capos que son mis viejos y hermanos, tuve una vida absolutamente normal, fuera de lo anormal que era mi situación profesional.