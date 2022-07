Más películas que fútbol con Fernando "El flaco" Pailos

Los directores de "Game of Thrones" no se imaginan que en los teatros argentinos un cordobés se anima a doblar los personajes de la serie en santiagueño. Tampoco los detectives de "Miami vice" se pensarían con un acento porteño y, mucho menos, Quentin Tarantino se imaginó oír a Mia Wallace, Vincent Vega y Jules Winnfield de "Tiempos violentos" hablar en cordobés entre sangre y pistolas. Aunque ellos no lo crean, todos los doblajes fueron posibles dentro de "La Pailoneta del humor", el nuevo unipersonal de Fernando "El Flaco" Pailos que, sin embargo, revivió un segmento que presentó en espectáculos pasados. Toda esa mezcla se podrá ver hoy en Villa Mercedes y mañana en San Luis.

La función de hoy será en el Teatro del Viejo Mercado en Villa Mercedes y la de mañana en la sala "Hugo del Carril" del Centro Cultural Puente Blanco. Las dos comenzarán a las 21:30 y las entradas se consiguen a 2.200 y 2.500 pesos.

Pailos aseguró que traer un recurso del pasado a su actual proyecto fue gracias al entusiasmo de la gente que lo pedía en obras anteriores. "Les hice caso y funcionó. A los puntanos les aseguro que pasaremos un momento muy divertido en el escenario", expresó el humorista que tampoco dejará de lado su clásica catarata de chistes.

Aunque el nombre del unipersonal da alusión a la "Scaloneta", el apodo que recibió la Selección Argentina de fútbol en los últimos tiempos, Pailos contó que jugó con el nombre, pero que no eligió chistes sobre el Mundial que se disputará en noviembre.

"Fue un juego de palabras que hice con mi apellido. El show va para el lado de la nostalgia, con representaciones de series y películas de décadas anteriores, entre ellos, los doblajes", adelantó el actor.

Abierto a contar lo que traerá su espectáculo, Pailos agregó que se caracterizará de un personaje similar al "Chaqueño" Palavecino que aún no tiene la aprobación del músico, pero como son grandes amigos, espera que no se ofenda. "Este será el Charqueño Sietemesino y llega con una valija llena de dinero por la cantidad de presentaciones que tiene en el país. Todo va con humor y picardía, nada para que los demás lo tomen como una ofensa", tranquilizó el comediante.

Además de las presentaciones en el país junto con "La Pailoneta", "El Flaco" sigue su camino por la comunicación. Hasta el año pasado estuvo al frente de "Pailos bar", un programa de televisión que se emitió por Canal 12 de Córdoba y ahora apuesta a "Radio Jaja", su propia emisora que por el momento solo tiene un programa, "El mañanero del Flaco", en el que el humor claramente es el protagonista.

"Siento que cumplí una etapa con la televisión, aunque comunicar me interesa por completo. Entonces le di la posibilidad a la radio con un proyecto para nada informativo y cien por ciento vinculado con la risa. El programa solo sirve para divertir a la gente", concluyó.