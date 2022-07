El Almacén de Artesanías festejó el segundo aniversario de su creación

El Almacén de Artesanías que funciona en el local 3 de la Casa de la Cultura cumplió su segundo año de funcionamiento. Para conmemorar la fecha, los artesanos descubrieron una placa junto al intendente Maximiliano Frontera y recorrieron el local. El comercio beneficia a unas ciento veinte personas que fabrican las obras con sus propias manos.

Inició en 2020 cuando regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y no podían organizar ferias para ofrecer sus productos. "Fue de mucha ayuda porque a todos nos golpeó la cuarentena, y para muchos de los integrantes del grupo es el único ingreso que tenían. Con este espacio también se nos dio una identidad, porque hoy somos más de ciento veinte trabajadores que dependemos de esto", explicó Carolina Ortiz, una de las integrantes de la comisión que administra el lugar.

Luego contó que para estar organizados, un grupo de diez artesanos se turnan para atender al público y asesorar a los visitantes. "Hay muchas cosas para ver y a veces vienen y se demoran mirando bien en detalle cada cosa, y hasta piden disculpas por el tiempo que permanecen dentro. Pero no nos molesta, por el contrario, cada pieza es única y tiene su impronta, entonces llama la atención", destacó.

Por su parte, el intendente Maximiliano Frontera dijo: "Este espacio es su casa, y gracias a su profesionalismo pudieron seguir adelante. Hemos tenido un gran movimiento turístico y la mayoría vino acá para llevarse un recuerdo de la ciudad", sostuvo.

En el local se pueden observar productos como portallaves, portasahumerios, esculturas de yeso, carteras y bandoleras de cuero, billeteras, portacosméticos, indumentaria tejida y de distintas telas y licores artesanales, entre otros. Abren sus puertas de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21, pero ayer, por ser el día de cumpleaños, trabajaron horario corrido de 9 a 21.

"Yo soy jubilada hace siete años, mi emprendimiento se llama Cris Cristales y hago todas cosas en vitrofusión. Es algo que me apasiona porque me siento activa. Hay días que me levanto a las 6 de la mañana porque tengo alguna idea por hacer", contó Mabel Castagnari, una de las artesanas. También remarcó que ella lleva semanalmente nuevos productos para que se pongan a la venta. "Paralelo a esto hacemos la feria los viernes y sábados, entonces ahí nos van dando lo que se vendió. Si veo que algunas cositas no se venden me las llevo y traigo nuevas, y así. Afortunadamente funciona bien, la gente nos elige", destacó.

Muchos de los artesanos ofrecen sus creaciones solamente en el almacén y no participan de los encuentros al aire libre. "Algunos son mayores y no pueden pasar frío, otros no tienen movilidad, y así. Son distintos motivos por los que les es más cómodo producir en sus hogares y venir a la Casa de la Cultura una vez a la semana para buscar su dinero o reponer mercadería", finalizó Ortiz.

